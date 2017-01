Entrega de nova estação é adiada mais uma vez e fica para 30 de janeiro

A entrega da estação de Suzano foi adiada mais uma vez. Prevista para dia 15 de janeiro, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) anunciou ontem, durante vistoria nas obras, que a inauguração vai acontecer no dia 30 de janeiro. A finalização dos serviços na nova unidade já foi adiada diversas vezes, sendo que o primeiro prazo de entrega era para 2013.

A data de inauguração para o dia 15 de janeiro havia sido dada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) durante visita à região. Na ocasião, o tucano havia informado até a hora da entrega – 10 horas – garantindo assim que não haveria adiamento.

AÇÕES

Uma série de ações em conjunto entre a Prefeitura e a CPTM foram acertadas durante a vistoria. Foi definido que a Prefeitura – por meio da secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e da CiteLuz, em parceria com a CPTM – fará no início do próximo mês a remoção e realocação de postes de energia e de sinalização semafórica localizados na Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66), já que junto com à nova estação será implantada baia para veículos de transporte de passageiros, melhorando assim o fluxo de veículos no local.

A administração ainda ficará responsável por asfaltar essa baia. Uma câmera de monitoramento localizada entre as ruas Prudente de Moraes e General Francisco Glicério também será realocada.

O recuo adentra em 1,2 metros o terreno da CPTM e tem cerca de 170 metros de extensão. Ele vai desde o começo do terreno da CPTM no sentido Mogi-Suzano até próximo ao início da Rua General Francisco Glicério. Com a sua inauguração, o trânsito deverá ter grande melhora.

A nova estação ferroviária de Suzano será moderna, e contará com passarelas, escadas rolantes, escadas fixas, rampas, mapas em braile, elevadores de acessibilidade, assentos nas plataformas, banheiros e plataformas cobertas. Além disso, gradis tomarão o lugar dos antigos muros, contribuindo para uma menor poluição visual para os cidadãos que circulam pelo local.

Participaram da vistoria os secretários municipais Carmen Lúcia Lorente (Assuntos Urbanos), Claudinei Galo (Trânsito e Mobilidade Urbana) e Clóvis Paoletti (Defesa Civil e Social), além de representantes da CPTM e das empresas Mendes Junior Trading e Engenharia S/A (que conduz as obras da estação) e CiteLuz.