Social 26/03/2016

RETA FINAL

Nunca vivi um começo de ano tão conturbado. Ao mesmo tempo em que todos anseiam por dias melhores – e necessitam acreditar nisso, os governantes querem apenas se manter no poder e continuar desfrutando de tudo de bom que conquistaram. Falaram tanto da burguesia no passado e hoje eles são a própria burguesia, descarada e ambiciosa. Bem pior daquilo que eu imaginava ver um dia. #Lamentável

CANTATA DE PÁSCOA

Acontece amanhã, às 19h30, a Cantata de Páscoa “Venceu”, com o Coral Tom e Voz, na Igreja O Brasil para Cristo, em Calmon Viana. #Páscoa

KILO NOBRE

Se preferir almoçar fora com a família o restaurante Kilo Nobre é um dos endereços mais requisitados do circuito social suzanense. Além de confortável e comida saborosa, o endereço conta com a simpatia de Sérgio Ikuta no comando. #ValeConferir

HOME ANGELS SUZANO

Para quem busca um cuidado especial com seu ente querido, a Home Angels Suzano oferece um trabalho diferenciado, com profissionais qualificados e reconhecimento, por se tratar da maior empresa de cuidados com pessoas da América Laina. Ligue no 2801-0838 e conheça mais sobre este espaço. #Conforto

BAZAR BENEFICENTE

Acontece no próximo final de semana, dias 2 e 3 de abril mais uma edição do Bazar Beneficente do Departamento das Senhoras Haha No Kai da Associação Cultural Suzanense. Será nas dependências do Bunkyo Suzano. #Anote