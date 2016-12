Carro é atingido por tiro na Rodovia Mario Covas

Um carro foi atingido por um tiro, enquanto trafegava pela Rodovia Mário Covas, em Itaquá. No interior do veículo, estavam um casal e o filho deles. A mulher, de 37 anos, e o bebê, de 1 ano, sofreram ferimentos leves.

O veículo, um Peugeot 206, de cor prata, era conduzido pelo homem, de 29 anos, quando foram surpreendidos com o tiro.

O disparo atingiu o vidro traseiro, que estilhaçou e perfurou o forro do capô do veículo. Devido às partículas de vidro, a mulher sofreu algumas lesões no braço direito. Já o bebê, teve alguns machucados no rosto.

As vítimas não precisaram comparecer em nenhuma unidade de saúde para atendimento médico.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, (B.O.), o casal não conseguiu visualizar o autor do disparo.

No entanto, o condutor do veículo notou um motociclista que seguia atrás do veículo, com um comportamento suspeito.

O caso foi registrado na delegacia de Itaquaquecetuba.