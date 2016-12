Larissa visita Saspe e confirma que ações não serão interrompidas

A futura primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Antoniassi dos Santos Ashiuchi, reafirmou que as ações desenvolvidas pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) não serão interrompidas no município. A informação foi passada recentemente, durante visita que ela fez a atual vice-prefeita da cidade, Viviane Galvão, que também é gestora do departamento.

Larissa aproveitou a reunião que teve com Viviane para colocar um ponto final nas especulações que dão a entender que o trabalho do Saspe, que foi criado por força de lei na vigente gestão, seria interrompido. A ideia da próxima primeira-dama é fazer com que o departamento, que funciona sob o comando da vice-prefeita, faça parte do Fundo Social, que também oferece capacitações para os mais carentes, possibilitando que os cursos, vagas e regiões contempladas sejam potencializadas no município.

“Tudo aquilo que dá certo e que faz bem para o suzanense será mantido. No máximo, será ampliado. O Saspe foi concebido pela dona Viviane. É uma ideia que ela desenvolveu e, desta forma, acabou sendo acoplado ao seu Gabinete. Nosso vice-prefeito, Walmir Pinto (PDT), terá outras atribuições e, assim como o Rodrigo (Ashiuchi, prefeito eleito), e eu, ele entende que o departamento tem tudo a ver com o Fundo Social, o qual vou tocar a partir de 1º de janeiro. Então, tranquilizei dona Viviane quanto a isso. O Saspe continua. Quero, inclusive, ampliá-lo”, considerou Larissa.

Viviane fez questão de mostrar toda a estrutura do Saspe à esposa de Ashiuchi. O órgão funciona no Edifício Jorge Romanos, na Rua General Francisco Glicério, 1.334, no Centro. Estimular a cidadania, por meio de ações que ofereçam a jovens e adultos, idosos e pessoas com deficiências, condições de maior domínio sobre suas necessidades de inclusão social e profissional, é uma das finalidades do órgão.

O Saspe oferece uma infinidade de capacitações gratuitas, como técnica de vendas, cuidador de idosos, serviços administrativos, jardinagem, recursos humanos, informática, maquiagem, organização de eventos, culinária, entre outros. Entre os parceiros do departamento está o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O Saspe possui também atividades culturais e projetos especiais, como o “Boa Visão”, que promove a entrega de óculos para quem precisa.

“Cuidar do povo de Suzano com carinho e a atenção é meu objetivo. Nesta fase de transição de governo, estamos realinhando as coisas, pegando informações e reorganizando a estrutura da máquina. Durante este trabalho, chegamos à conclusão que o Saspe fará parte do Fundo Social, que também terá suas ações potencializadas. Acredito muito nas capacitações profissionais como o caminho mais viável para ajudar alguém. É questão de dignidade”, observa Larissa.