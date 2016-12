Marcos Borges faz avaliação positiva e dá nota 8 para sua gestão em Poá

O prefeito de Poá, Marcos Borges (PPS), avaliou seu mandato na cidade durante os dois anos que esteve a frente do poder Executivo. Para ele, seu governo foi positivo. Borges diz que daria nota oito, mas que poderia ser 10. Durante última entrevista concedida pelo prefeito, na manhã de ontem, no reservatório de contenção de cheias – o piscinão -, em construção na Vila Romana, ele destacou os projetos e trabalhos realizados em diversos bairros. Além disso, ressaltou a dívida que ficará para a próxima gestão. Por conta da queda na arrecadação devido a crise econômica que o País atravessa, o prefeito afirmou que a administração precisou priorizar alguns trabalhos.

De acordo com Borges, foram feitas inúmeras ações para contemplar todos os seguimentos do município. “Desde setembro de 2014 tentei me esforçar ao máximo para atender diversas secretarias. Entregamos uma escola na Vila Varela. Recuperamos espaços largados e colocamos sete praças, sendo cada uma em um bairro de periferia diferente. Finalizamos o terminal do Kemel, criamos o Centro de Especialidades Médicas (CEM), o Centro de Controle de Endemias e Bem Estar Animal (Cebeap), uma base da Guarda Civil Municipal, reformamos a Chácara Florestan Fernandes e o ginásio de esportes. Buscamos a regularização da Vila São Francisco, antigo Raspadão. Também implantamos o Passe Livre para estudantes e colocamos o Sistema Anglo de Ensino em nossas escolas. Além disso, trocamos todas as iluminações para que a segurança fosse reforçada e tantos outros trabalhos que foram feitos sempre pensando na população”.

Em relação às dívidas que serão deixadas, o prefeito afirmou que deixará a Gian um cenário melhor do que foi encontrado no começo do mandato. “Dívida ele terá, mas bem menos do que eu encontrei. Tivemos uma queda substancial na arrecadação e como tínhamos outras prioridades, focamos no piscinão. Na eleição os candidatos prometem muito e quando vêem o tamanho do compromisso se assustam”.

Borges falou das dificuldades que teve e qual setor foi mais cobrado durante o mandato. “Foram diversas dificuldades, por mais que se faça, sempre há algo para se fazer. Tive bastante cobrança na área da saúde, pois é uma questão muito complexa”.

Ele também disse que descansará da política por um tempo. “Essa política é uma coisa danada, entra no sangue e vicia, dei minha contribuição para Poá e abri as portas para o futuro governo se instalar e vou me afastar. Em toda a minha carreira só tirei 60 dias de férias. Agora quero descansar e retomar a vida, colocar minhas máquinas em atividades e vou para o ramo gráfico, onde sou formado”.

Por fim, deixou uma mensagem aos poaenses e reforçou o trabalho feito pela cidade. “Torço pelo sucesso da cidade e sei que terá um futuro belo daqui para frente com o apoio dos cidadãos, que devem continuar insistindo que o município cresça. Resumindo meu mandato foi muito bom, assumi em um momento complicado, mas consegui realizar o que era possível. Trabalhei muito forte e saio com a minha consciência muito tranquila. Dou nota oito para mim, mas poderia ter sido 10”.