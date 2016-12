Matriz e paróquias definem horários das missas de Natal e Ano Novo

A igreja e paróquias de Suzano definiram os horários das missas de Natal e Ano Novo. Os horários foram divulgados pela Diocese de Mogi das Cruzes.

A Igreja São Sebastião, a Matriz, que fica na Praça João Pessoa, terá missa amanhã, às 19h30. Já no domingo de Natal, acontecerão duas missas para celebrar o nascimento de Jesus. Sendo a primeira às 10 horas e a segunda às 18 horas. Todas serão ministradas pelo padre Cláudio Taciano e os horários são o mesmos para o fim de ano.

Na Paróquia Bom Pastor, localizada na Cidade Edson, as missas ocorrerão às 20 horas tanto na véspera de Natal, quanto no Ano Novo. Nestas datas, haverá dois períodos de cerimônia. Uma às 10 e outras às 19 horas, com o padre Ademir Andrade de Sá.

Já na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Redentor, localizada no bairro Vila Amorim, terá missa do padre Lazaro Aparecido de Sales, o Lazinho, às 20 horas no sábado. Já no domingo haverá uma às 7h30 e para finalizar uma às 19 horas. Para o Ano Novo, o cronograma será o mesmo.

A Paróquia São José Operário, na Casa Branca, celebrará uma missa às 19h30 na véspera de Natal. Na data comemorativa, haverá uma cerimônia às 10h30 e outra às 19 horas. Os horários serão os mesmos para o Ano Novo. No local, quem ministra as missas é o padre Marcelo Guedes Ferreira.

De acordo como padre Taciano, as missas serão muito festivas. “Missa das vésperas é normalmente bem festiva porque mostra o nascimento de Jesus, que de certo modo veio para assumir o povo. Se não houvesse a encarnação, Jesus não teria ressuscitado e não teria igreja. Então, é um momento de festa para todos os cristãos e a todas as famílias suzanenses. Luzes serão tomadas em todas as casas com sinal de esperança”, enfatizou o padre.