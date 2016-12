O almoço de Natal na União dos Aposentados de Suzano!

Há alguns dias, tive a satisfação de ser convidado a participar desse almoço. Não foi fora do comum, mas apenas uma ocasião bonita, para partilhar com os membros da União, da riqueza do Santo Natal e da grandeza do mistério de amor de um Deus que se faz pequeno, para nos ensinar a amar as pequenas coisas.

Manifestei a minha gratidão pelo convite que recebo há muitos anos.

Para todos estendi a mão, cumprimentando um por um os membros da União dos Aposentados e Pensionistas, a começar pela Presidente, Sra. Lucia Gomes da Silva, que coordena as atividades da casa com atitude enérgica e pronta.

Percebi que um clima de satisfação coletiva perpassava a solenidade do almoço natalino.

Jamais aconteça que algo de sufocante abafe o sorriso sereno da esperança de dias melhores, sobretudo entre as pessoas da terceira idade.

Elas vivem e se deparam entre sentimentos de medo e de insegurança, ao desafio de se integrar à realidade psicossocial do mundo.

A terceira idade constitui uma fonte de vida, de amor, de dor e de superação, com a certeza de que todo combate cotidiano se transforma em gesto de grandeza.

A caminhada dos membros da União dos Aposentados e Pensionistas de Suzano (UAPES) começou em 1981 quando o Sr. Celestino Rodrigues fundou a Associação.

Os membros mais antigos são: o Geraldo, o Jorge Rodrigues da Silva, a Sra. Madalena Cabral, a Sra. Iraci Maria Araújo, e Aparecida Claudete Diniz.

Em memória e gratidão aos vários Presidentes que estiveram à frente da União, foram fixadas na parede, as fotos de cada um deles.

Além do embate cotidiano, que não é nada fácil na vida das pessoas simples, os presidentes da União souberam traçar um caminho de convivência agradável e saudável, para que durante ou no final da semana, as pessoas que se reúnem, encontrem a vontade de viver e projetar sempre melhor os dias que passam.

De fato aos membros da União é dada voz para juntar palavras e colocar em dia as conversas sobre os filhos, a família, amigos e parentes, tornando-os sujeitos da história.

Resta agora saber se a Administração municipal, investe de forma concreta e não aleatória na saúde da terceira idade, com políticas públicas que destaquem a absoluta prioridade a ser dada para aqueles que gastaram a vida inteira a serviço da família e do município. No entanto, o almoço de Natal velado de sagrado, aproxime um pouco mais as pessoas, a fim de recuperar a alegria da convivência leve e prazerosa, fraterna e familiar.

Que tal se cada um de nós, celebrando o Natal, assumisse o compromisso de dar mais atenção para as pessoas idosas, partilhando a vida, o respeito, a palavra, o abraço e o estar juntos, pelo maior tempo que for possível.