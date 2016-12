Prefeitos eleitos apresentam propostas para moradores de rua

Os prefeitos eleitos apresentam as propostas em relação à população de rua. Em Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR) pretende investir na construção de espaços destinados ao acolhimento dessas pessoas, juntamente com o apoio do Estado. Marcus Melo (PSDB), em Mogi das Cruzes, propõe a ampliação dos projetos existentes. Em Itaquaquecetuba, o centro de referência aos moradores de rua passará a ter novo endereço para melhor atender durante o segundo mandado de Mamoru Nakashima (PSDB).

Segundo a assessoria do futuro prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi tem um levantamento prévio sobre os pontos de concentração de moradores de rua. De acordo com a nota, a maioria desta população é proveniente de outras localidades. A administração municipal deve colocar em prática políticas públicas que atendam tais indivíduos. Para tanto, Ashiuchi vai atuar na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, potencializando as fiscalizações nas ruas, para abordagem e posterior encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que deve ter suas atividades valorizadas e ampliadas em âmbito municipal.

Após a devida recuperação dos assistidos, a Prefeitura de Suzano, fará contato com as famílias, desde que com o consentimento dos interessados. Ashiuchi também deseja contar com o auxílio do governo do Estado de São Paulo na construção de espaços destinados ao acolhimento de moradores de rua.

De acordo com o prefeito eleito em Mogi, Marcus Melo, a situação atinge todas as cidades, mas o município tem uma condição diferenciada pelas estações de trem. A Prefeitura faz o acompanhamento desses moradores. A abordagem é diária para que aceitem ser conduzidas a abrigos e tratamento. “Hoje, são 150 vagas em abrigos, número suficiente para a demanda. Minha proposta é ampliar o atendimento aos dependentes químicos, fortalecer iniciativas como o Proerd, que previne o envolvimento de crianças e jovens com o álcool e as drogas, além de desenvolver trabalhos que resgatem o vínculo familiar dessas pessoas, pois a meta é fazer com que elas retornem ao seio da família, que tem papel fundamental no processo de recuperação dessa população”, declara Melo.

Em Itaquá, o atendimento aos moradores de rua é feito pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para População em Situação de Rua. Tal população é encaminhada aos serviços da rede socioassistencial do município. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Centro de Referência passará a funcionar na Rua João Barbosa de Moraes, nº 994, Vila Virgínia. A mudança tem como objetivo reestruturar o atendimento para implantar novas ações inclusivas em um espaço com mais estrutura.

Os candidatos eleitos em Poá e Ferraz de Vasconcelos não responderam à questão.