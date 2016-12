Quatro vereadores devem deixar cargo para assumir secretarias

Para poder ocupar cargos no secretariado das Prefeituras do Alto Tietê, quatro vereadores eleitos podem deixar o cargo na Casa de Leis para chefiar secretarias da Prefeitura. Desses, dois já foram confirmados como secretários da futura gestão em Suzano e Mogi das Cruzes. Os demais são nomes cogitados, sendo em Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

Em Suzano o vereador eleito, José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, foi anunciado na ultima sexta-feira, pelo prefeito eleito, Rodrigo Ashiuchi (PR), para assumir a pasta de Trânsito e Mobilidade Urbana. Netinho chegou a ser diplomado, na última segunda-feira, para ocupar o cargo de vereador. Seguindo a legislação, o político precisará tomar posse, em 1º de janeiro, antes de abdicar do cargo. Com sua saída, o primeiro suplente do partido, Edimilson Tavares de Assis (PDT), o Edimilson Pau no Gato, assume a cadeira ao lado dos outros 18 nomes.

Outro vereador, o Rinaldo Sadao Sakai (PR) foi reeleito ao cargo para o mandato em 2017 em Mogi, porém foi convidado pelo prefeito eleito, Marcus Melo (PSDB), a ocupar o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Social. Com sua saída, após a posse, o suplente Emerson Rong (PR) assume. O parlamentar é vereador na atual legislatura, mas não tinha conseguido se reeleger.

Nos bastidores da política mais dois nomes são comentados como cogitados a deixar os cargos de vereador e ir para o Executivo. Um deles é o vereador Eliel Souza (PR), o Eliel Fox, eleito em Ferraz. Apesar do prefeito eleito, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, não ter anunciado seu secretariado, Eliel Fox é cotado para assumir a pasta de Esportes. Caso deixe a Casa de Leis, o primeiro suplente Derneval Jardim (PR), o Deí, assume.

E em Itaquaquecetuba, Luiz Otávio da Silva (PTB), o Luizão, é cotado para assumir uma das secretarias do prefeito reeleito, Mamoru Nakashima (PSDB). Caso aceite, o suplente Genival Soares de Lima (PTB), o Val do Mercado, assume.

As conjecturas devem ser confirmadas após a posse dos prefeitos em 1º de janeiro.