O saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada região que visa proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes.

Entre os procedimentos do saneamento básico, podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados) e materiais (por meio da reciclagem).

Com estas medidas de saneamento básico, é possível garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, garante-se a preservação do meio ambiente.

Houve um grande avanço no Brasil, nos últimos 30 anos, no tocante ao saneamento básico. Porém, muitas cidades do interior do País, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, ainda apresentam deficiências nesta área.

Nesta semana, o DS divulgou reportagem mostrando que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgou, em recente levantamento, que coleta 93% do esgoto de Suzano. Deste número, apenas 70% é tratado. O balanço sobre as condições de saneamento básico da cidade ainda aponta dados sobre as ligações de esgoto e a previsão de investimentos para 2017.

Suzano possui 583.170 metros de extensão em rede coletora pela Sabesp. De acordo com o levantamento, entre janeiro e outubro deste ano foram assentados 9.970 metros de redes coletoras. O município ainda recebeu 2.783 ligações de esgoto em 2016. No mesmo período do ano passado, foram instalados 8.980 metros de rede e executadas 2.055 ligações.

A Sabesp atende a cidade em 100% da distribuição de água. Para 2017, a previsão de investimento em serviços de saneamento para Suzano chega a aproximadamente R$ 10 milhões. Segundo a companhia, também serão feitos investimentos para a 3ª fase do Projeto Tietê, contudo, os valores ainda não foram definidos. Ainda está prevista a implantação de 13 quilômetros de coletores e interceptores para transportar o esgoto para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Suzano. A etapa do projeto tem previsão de encerramento em 2020.

A falta de saneamento básico é um problema em várias regiões do País e está bastante relacionada com o aumento de enfermidades nesses locais. A falta de água potável, o acúmulo de lixo e a destinação inadequada dos esgotos fazem com que o ambiente torne-se propício para o desenvolvimento de vetores e agentes causadores de doenças, tais como a diarreia, verminoses, cólera, leptospirose e hepatite.

Apesar de muitas pessoas pensarem que o saneamento refere-se apenas à água tratada e à rede de esgoto, existem outros serviços fundamentais que fazem parte desse conjunto. Segundo a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, o saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.