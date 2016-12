Social 23/12/2016

Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá (Vice Prefeito eleito de Poá, com Gian Lopes) e o vereador Alexandre Provisor ladeiam Diname de Souza Santos (sócio proprietário da empresa Água Mineral Natureza dePoá), na noite em que ele recebeu o Prêmio de Honra ao Mérito como “Destaque 2016”, como Comerciante do Ano, indicado pela Associação Comercial e Industrial de Poá. A premiação realizada pela Câmara Municipal de Poá aconteceu nas dependências do Teatro Municipal de Poá.