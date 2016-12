Suzanenses gastam em média R$ 50 em presentes de Natal

Os consumidores suzanenses estão gastando em média R$ 50 para comprar os presentes de Natal e do amigo secreto. De acordo com eles, a crise financeira e a quantidade de pessoas que devem ser presenteadas são os motivos do custo ser moderado. Os produtos mais adquiridos são roupas, tênis, perfumes, brinquedos e até mesmo panetones.

A dona de lanchonete Solange Rodrigues Chaves comprou apenas peças de roupas para todos da família. “Adquiri roupas, pois são mais fáceis de comprar e os valores delas cabem no orçamento médio de presente que planejei. Já comprei algumas, mas ainda falta. Até a véspera de Natal espero conseguir”.

Já a promotora de vendas Ana Paula de Souza disse que até o momento, já gastou R$ 1,5 mil em presentes. “Os valores das coisas estão altíssimos, se eu não tivesse colocado uma média de preço em cada um teria sido pior. Vou continuar comprando com o mesmo esquema e pesquisar ainda mais os próximos presentes”, enfatizou.

A recepcionista Bruna Anillo comentou que está participando de um amigo secreto do trabalho e que estipularam um preço médio de R$ 40. “Colocamos um valor acessível a todos trabalhadores para que a brincadeira seja divertida e todos saiam felizes”.

Além disso, os comerciantes destacaram que essa economia dos clientes não têm prejudicado. “Nos planejamos bem esse ano, como sabíamos que a população teria dificuldade para comprar os presentes e com isso perderíamos vendas, decidimos buscar produtos mais baratos”, destacou o gerente de loja Cleber Marreira Alonso.

A responsável de um estabelecimento Jéssica Camargo esclareceu que o movimento para essa semana deve aumentar pouco em relação aos dias comuns. “Não esperamos que as vendas aumentem bastante. Não aconteceu isso no ano passado, então bem capaz que agora não tenha”.