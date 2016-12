Ladrão é atropelado após roubar celular na Benjamin

Um ladrão, suspeito de ter assaltado um celular na Rua Benjamin Constant, na região central de Suzano, foi atropelado enquanto tentava fugir pela Rua General Francisco Glicério, na quinta-feira, por volta das 13 horas. O homem, de 30 anos, assaltou uma mulher, de 33 anos, enquanto a vítima estava com o celular na mão. Depois do roubo, o infrator tentou fugir e foi atingido por um veículo.

Um segurança, que andava pela rua no momento, viu um motociclista gritando sobre o assalto, segurou o ladrão e chamou a Polícia.

Quando foi interrogado, o suspeito informou ter encontrado o celular no chão, e ao ouvir gritos de “pega ladrão” começou a correr.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima informou que estava com aparelho na mão e foi abordada por trás. Por isso, não conseguiu ver características do ladrão.

Por volta das 15 horas, ela foi chamada à delegacia central da cidade para a recuperação do celular.

Devido ao atropelamento, o assaltante foi levado ao Pronto-Socorro Municipal com lesões no rosto e depois encaminhado à Cadeia de Mogi das Cruzes.