Mogi inaugura primeira etapa das obras do Corredor Leste-Oeste

O prefeito Marco Bertaiolli (PSD) entregou, na manhã de ontem, o primeiro trecho do Corredor Leste-Oeste, eixo viário que está sendo construído pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e será a ligação da cidade com o Rodoanel Leste. A primeira etapa inaugurada foi a recuperação da Avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, entre as avenidas Cavalheiro Nami Jafet e Valentina de Mello Freire Borenstein, em uma extensão de 3.300 metros, considerando os dois sentidos.

Conhecida por abrigar diversas indústrias, a Avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar foi pavimentada e recebeu toda infraestrutura urbana necessária, com base adequada para o tráfego de veículos pesados, drenagem, implantação de guias e sarjetas e calçada. A via tem mão dupla sem canteiro central para permitir que os caminhões tenham acesso às indústrias. Nos pontos em que há pontos de ônibus, foram construídas ilhotas, com a sinalização de faixas de pedestres.

“O padrão de qualidade para as indústrias que estão instaladas aqui muda de padrão, com uma nova avenida que melhora o acesso e transporte para os funcionários. Isso trará reflexo para o desenvolvimento de Mogi das Cruzes porque a avenida Tenente Onofre passa a ser um dos pontos para instalação de indústrias com melhor infraestrutura do país”, destacou Bertaiolli.

O prefeito lembrou que as obras do Corredor Leste-Oeste compreendem 18 quilômetros desde a região central até a divisa com o município de Suzano, contando-se os dois sentidos da via. Além da avenida Tenente Onofre, a Prefeitura também está desenvolvendo obras de duplicação na avenida Guilherme George, entre os rios Taiaçupeba e Jundiaí. Ontem, foi liberado o trecho que estava interditado entre a estrada da Volta Fria e a ponte sobre o rio Taiaçupeba.

“No início do próximo ano, será feita a retirada dos postes da avenida Tenente Onofre, que hoje estão no meio das calçadas e serão adequados. Com isso, será possível segregar o que é calçada e o que será ciclovia, dando mais segurança aos usuários. Além disso, também no início do próximo ano, será construído uma rotatória em um terreno da Prefeitura próximo ao encontro da Tenente Onofre com a avenida Cavalheiro Nami Jafet. Outro serviço que começará será a substituição do pavimento da própria Cavalheiro Nami Jafet, que hoje está deteriorado, entre a avenida Tenente Onofre e a linha férrea”, explicou Bertaiolli.

Outro trecho do Corredor Leste-Oeste que será construído em 2017 será a nova avenida das Orquídeas, que terá 4.600 metros, considerando-se os dois sentidos, entre o rio Jundiaí e a rotatória próxima ao viaduto Professor Argeu Batalha, na via Perimetral.

O Corredor Leste-Oeste tem investimento de R$ 88.575.769,48 e prevê duas pistas com mais de 10 metros de largura cada uma, corredor exclusivo para o transporte coletivo no canteiro central, ciclovia e calçada para a circulação de pedestres. Dentre as obras que serão executadas, destaca-se a construção da nova avenida das Orquídeas, que será a nova ligação de Mogi com a Suzano e com o trecho leste do Rodoanel. A via colaborará para desafogar o corredor formado pelas avenidas Francisco Ferreira Lopes e Lourenço de Souza Franco, hoje, o mais movimentado de Mogi.

A cerimônia de entrega das obras da avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar também contou com a presença do vice-prefeito eleito Juliano Abe (PSD), de vereadores eleitos, secretários municipais e representantes das empresas da região.