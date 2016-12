Natal: suzanenses lotam Centro em compra de última hora

Os consumidores suzanenses lotaram ontem o Centro da cidade para fazer as últimas compras de Natal. O movimento nas lojas era intenso. Hoje, na véspera, a expectativa é que o fluxo aumente ainda mais. Isso porque muitos clientes optam por adquirir os presentes durante a folga do dia 24. Os estabelecimentos ficarão abertos até às 22 horas.

Uma das pessoas que enfrentou o comércio ontem foi a dona de casa Rosiane Valentina de Oliveira. Ela contou que ficou aliviada depois de adquirir o último presente da lista de Natal. “Só faltava o presente da minha neta e, graças a Deus, consegui comprar no meio de tanto gente. Agora é esperar a data e comemorar bastante ao lado da família”.

Já a executiva Adriana Araujo resolveu levar o filho para comprar o presente. “Estava há semanas para vir na loja. Agora de última hora resolvi trazer ele junto para escolher. Aliás, está difícil de comprar presentes, pois está tudo lotado”.

O personal trainer Luiz Ricardo disse que voltará hoje ao Centro para comprar mais seis presentes. “Como sou brasileiro, então deixei tudo para última hora. Está uma loucura, mas agora tenho que enfrentar de qualquer jeito para deixar meus irmãos e amigos felizes. Já comprei alguns. Porém, vou voltar”.

De acordo com os comerciantes, o aumento esperado de 10% nas vendas foi alcançado ontem. Para hoje, as expectativas devem ser superadas de novo. Segundo o gerente Gersiel Correa, Natal é a melhor época para alavancar as vendas. “Estamos tendo muito movimento e ficamos contentes. Deveria ter clima natalino sempre, pois é muito gostoso. Aproveitar a data para tudo, tanto vender quanto aproveitar a família”.

TRÂNSITO

Durante as últimas compras dos suzanenses, o trânsito nas ruas do quadrilátero central de Suzano estava intenso. A Rua General Francisco Glicério registrava a maior concentração. Também estava com grande circulação de carros as ruas Nove de Julho e Benjamin Constant, e as avenidas Antônio Marques Figueira e a Armando de Salles Oliveira.