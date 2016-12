Véspera de Natal, o Verão está aí. E a gente cheio de coisas para fazer. E o tempo curto para se dividir. E tanta gente com quem nem conseguimos falar. Puxa vida! Temos de dar um jeito.

Indo para o trabalho chocava-me com muita gente, muitas pessoas passando pelas calçadas. Fim de ano, temos todos de comprar presentes, comprar presentes, comprar presentes…

Temos de nos confraternizar, nos confraternizar, nos confraternizar…

Temos muitos compromissos… Cansamos.

Os vendedores querem vender. O pessoal do comércio preocupado. Os tempos estão difíceis. Férias só bem depois. Senão, a liquidação de estoque acumulado, e não vendido, tem de começar antes…

Os escritórios esperando os feriados chegarem. Caramba! Nem feriados temos neste ano!

O pessoal de serviços cheios de coisa para fazer e entregar, todo mundo quer o serviço pronto antes do Natal. Como fazer?

E eu me perguntando, o que darei de presente para fulano? E para beltrano? Terei mesmo de ficar visitando lojas para descobrir?

No ano passado dei uma caneta-tinteiro a uma amigo de certa idade.

Parece que errei a idade certa. Ele, brincando, disse-me que tinha a caneta na prateleira da estante de sua casa. Já usou? Perguntei. Não! Ela está lá, senti bem, pelo silêncio entre as suas palavras, está estática, permitam-me está repetição sonora, está sem uso, sem utilidade. É verdade, reconheço, me enganei no presente? É bem provável. Desculpe amigo estar comentando isso aqui, abertamente. As pessoas deste nosso tempo querem coisas úteis, utilizáveis. Enfeite?

E eu, o que gostaria de receber? Eu? Como assim?… Que expressão estranha essa: “como assim?”.

Tenho também de escolher um presente útil para me darem? Eu é que tenho de escolher? Para mim? Aí complicou… Seria um livro? Que leitura você gosta? Já estou ouvindo perguntarem. Quer uma camisa? Uma bermuda?

Será que mais do que um presente material, gostaríamos de um abraço? Um carinho? Uma atenção?

Tenho visto algumas pessoas indo a seus templos para orarem com seus irmãos de Igreja agradecendo as vitórias, os pontos alcançados, ou para pedirem que o Novo Ano não seja de castigo, especialmente para a gente brasileira.

O Natal é um momento de fé, de crenças. A imagem de Jesus Menino trazendo Luz ao mundo, a nós todos, de todos os tempos. Um momento de recolhimento pessoal, mesmo se feito com outros irmãos-amigos. Amigos, precisamos saber sentir isso, são os irmãos que nós mesmos construímos com nossas ações no correr do tempo.

O Verão é tempo de muita luz! Ele se abre agora ante o Natal. Somos nós que vamos seguir o seu percurso. Há de ser feliz!