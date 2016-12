Reforço na Segurança

A segurança pública tem sido uma das grandes reivindicações da sociedade. Ao lado da Saúde e Educação, a reivindicação é sempre pontuada nas pesquisas de opinião.

Ontem, o Estado de São Paulo ganhou um importante reforço para a segurança com a assinatura de convênio com o Ministério da Justiça para aquisição de materiais de segurança para os agentes penitenciários e reposição dos veículos de transporte de presos.

Esse convênio estadual, com certeza, trará reflexos nas cidades da região.

Nas Olimpíadas, o governo federal solicitou e o Estado de São Paulo liberou mil policiais para ajudar o Brasil naquele momento. Agora o governo federal retribui com equipamentos, com o que há de mais moderno, segundo o governo estadual, desde armamento até rádio transmissores, robô para desativar bombas.

A expectativa é que esse reforço no setor garanta mais segurança para o trabalho da polícia, para a população e para o próprio policial.

É bem verdade que o combate à violência e o aumento da segurança não se restringe apenas a isso. O reforço no salário da polícia, melhores condições de trabalho e, ainda a contribuição dos municípios no sentido de melhorar a circulação de ruas e iluminação pública, garante uma condição favorável para o setor.

Pelo convênio assinado serão repassados R$ 50,3 milhões ao governo paulista, que entrará com mais R$ 1,4 milhão para aquisição de 523 coletes de proteção balísticos, 2.270 rádios transceptores digitais portáteis, 67 rádios fixos VHF/FM e 125 veículos especializados para transporte de presos.

Os recursos são provenientes do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e foram pleiteados pela Secretaria da Segurança Pública em julho deste ano. Os coletes e rádios de comunicação serão utilizados nas 17 novas unidades prisionais que serão inauguradas, do Plano de Expansão de Unidades Prisionais.

Os equipamentos também serão destinados ao Grupo de Intervenção Rápida (GIR), formado por profissionais altamente treinados para agir em apoio aos demais agentes de segurança, com uso de armamento não letal. Atualmente, existem 11 GIRs em todo o Estado.

A partir de agora a expectativa é positiva. É importante reivindicar e torcer para que as cidades do Alto Tietê possam sentir na prática o reforço na liberação de recursos e equipamentos.