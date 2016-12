Social 24/12/2016 e 25/12/2016

Viviane Galvão fechou com chave de ouro as atividades do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, com a realização da última Cantata de Natal de sua gestão, como dirigente do Saspe. O espetáculo foi apresentado no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e vira notícia na coluna em uma data especial, onde celebraremos o nascimento de Jesus Cristo.