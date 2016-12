Aos que trabalham no Natal

No Natal sempre procuramos reunir a família para podermos comemorar o aniversário de Jesus na companhia daqueles q eu amamos e que fazem parte de nossas vidas.

A reunião festiva traz todo tipo de recordação, da infância, dos tempos que os irmãos conviviam numa só casa, sob o comando dos pais e, que parecia ser um tempo infinito, tempo de alegria, apesar da responsabilidade que já nos era cobrada e que ao mesmo tempo nos dava a certeza de que a vida era leve perto das atitudes e medidas que eram inerentes aos mais velhos.

A ceia onde cada um trouxe um prato nos faz perceber que mesmo criados debaixo do mesmo teto, a vida direcionou nossa mão para sabores diferentes que apreciamos com prazer e alegria.

A noite segue em meio às conversas, umas mais pausadas e tranquilas lá no sofá onde se acomodam os mais velhos ou os mais quietos e tímidos.

Outros preferem a agitação e o barulho das conversas que tramitam por vários assuntos, que falam sobre as novidades, sobre o tempo, sobre as viagens, sobre sonhos, trabalho e programações para o novo ano… É certo que muitas dessas programações não vão sair dos projetos e de sonhos que continuarão a ser sonhados… Talvez um dia se realizem de maneira bem diferente daquela que foi imaginada nessa noite de Natal.

O tempo quando reunidos com aqueles que amamos parece não andar e usufruímos com prazer da companhia, matamos a saudade, sorrimos e por vezes nossos olhares se enchem de água que buscamos conter com dificuldade… São saudades de pessoas que não mais estão ali, mas que são presentes em nossa memória com muita nitidez.

Ao final da noite nos colocamos todos próximos da árvore de Natal, toda enfeitada e iluminada, oramos e firmamos nosso pensamento no aniversariante, agradecendo pelas conquistas no ano que se finda e sempre pedir paz neste nosso mundo, com mais entendimento entre os povos e que os governantes assumam com mais ética, mais honestidade e, que tenhamos oportunidade de trabalho e progresso…

Trocamos nossos presentes, hoje mais simples e bem menos onerosos em função das dificuldades que todos passam e da maior responsabilidade no uso do dinheiro, para manter as finanças em ordem sempre.

Quando saímos nos damos conta que muitos não comemoraram essa noite no seio familiar, trabalham em serviços essenciais e estão ali de plantão nos hospitais, nas delegacias, nos postos de gasolina, nas farmácias e em tantos outros lugares para que possamos ser atendidos caso precisemos deles.

E ali estarão, apesar de longe de suas famílias, com um sorriso luminoso no olhar, prontos para nos recepcionar e nos atender com atenção e carinho.

Então vamos aproveitar para agradecer essas pessoas que se dispõem a ficar longe do carinho e do aconchego do lar para atender pessoas desconhecidas , que nem sempre olharão e os tratarão com carinho, como merecem…