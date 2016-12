Dois homens são mortos e um é esfaqueado durante feriado de Natal

Dois assassinatos e uma tentativa de homicídio foram registrados em Itaquaquecetuba no último domingo, feriado de Natal. Os crimes ocorreram nos bairros do Jardim Ferlópolis, Morro Branco e no Parque Piratininga .

Uma das vítimas, um adolescente, de 17 anos, morador do Jardim São Paulo, no mesmo município, morreu após ser atingindo por uma bala na cabeça, na Estrada São Bento, no Jardim Ferlópolis. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a Polícia Militar (PM) foi avisada após o adolescente ter dado entrada no Hospital Santa Marcelina.

A família da vítima contatou a polícia, que localizou o veículo do suspeito pelos disparos, passando por um radar na Rodovia Mogi Bertioga (SP-98). Em consultas, foi verificado que o autor, um mecânico, de 47 anos, já possui passagem na polícia por receptação, porte ilegal de armas e lesão corporal, além de possuir diversos veículos. O menor assassinado também possuía antecedentes por receptação.

Em um segundo caso, um jovem, de 24 anos, morreu após ser baleado na Rua Raul Pompéia, no Parque Piratininga. Suspeita-se que o motivo seria uma briga, causada pelo volume alto do som que a vítima escutava. O caso foi encaminhado ao Setor de Homicídios.

Tentativa

Em outro caso, um vendedor, de 48 anos, foi encontrado após ter sido agredido e esfaqueado, dentro da sua residência, no bairro do Morro Branco.

A vítima foi socorrida no Hospital Santa Marcelina e contou aos policiais, que foi abordado por dois homens, por volta das 7 horas, que o arrastaram para dentro do imóvel, ameaçando matá-lo.

O vendedor informou que estava no portão e os suspeitos lhe apontaram uma pistola e começaram a agredi-lo. Dentro de casa, ele foi golpeado com uma faca, e os homens levaram R$ 100 da carteira da vítima. O vendedor passou por uma cirurgia e aguarda alta.