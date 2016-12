Grupo Contadores de Mentira fecha 2016 com balanço positivo

Este foi um ano de muito trabalho, encontros e conexões para o grupo Contadores de Mentira que possui sede no parque Maria Helena desde 2012, mas reside em Suzano desde 1995. O grupo faz parte da histórica cultural da cidade e região e hoje é reconhecido nacional e internacionalmente.

Em 2016 a trupe desenvolveu os projetos: “Atuadores de barro na cidade de concreto” que tem foco na formação artística e cidadã, contemplado no edital Território das Artes da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo; “Ventre em teia – Encontro de mulheres da cena” que ressalta o protagonismo da mulher nas cênicas; “Pátio e Palco – vivências artísticas na escola” que realiza atividades de compartilhamento artístico com alunos da rede pública, contemplado no edital Federal Mais Cultura nas Escolas; “Pague quanto puder” focado na formação de público; E(s/x)tirpe – Encontro para celebração e rito” projeto que reúne grupos e artistas com foco em pesquisa de teatro de grupo e/ou antropologia teatral; “Ofício e Raízes” projeto que foca no estudo do grupo por meio de encontros de aprofundamento e imersões artísticas nacionais e internacionais.

Neste ano, o Contadores recebeu 66 atividades culturais entre elas: espetáculos, shows, oficinas, demonstrações, vivências, trocas, palestras e rodas de conversa. Foram 277 artistas que contribuíram e enriqueceram o trabalho desenvolvido pelo grupo suzanense. O espaço recebeu mais de 2,8 mil pessoas no período de fevereiro a dezembro. Entre alguns dos nomes que passaram pelos Contadores estão a cantora Ná Ozzetti, o cantor José Miguel Wisnik, a Cia. do Tijolo, a diretora Tiche Viana, o brincante Helder Vasconcelos, o grupo Clariô, o grupo Girandolá, a Cia. Quase Cinema, Cia. Dita Cuja, Cia. São Genésio, Revista do Samba, Cia. do Escândalo e muitos outros.

Além das atividades no espaço, o grupo ainda realizou a circulação do espetáculo “Coma-me: O estado de revolta” que contou com o apoio do edital estadual Proac, onde realizaram 12 apresentações, 2 palestras e 6 oficinas, percorrendo 9 cidades do Interior e Grande São Paulo.

O projeto “Palco e Pátio – vivências artísticas na escola” ofereceu vivências de teatro, cultura popular, máscaras, e rodas de brincadeiras para mais de 2 mil crianças de escolas públicas municipais. Projeto desenvolvido desde 2014, já atingiu cerca de 4 mil crianças.

O grupo também circulou com oficinas, palestras e a demonstração do trabalho “Rito de Partilha” em mais de 10 cidades do Estado. Este ano a trupe ainda realizou duas viagens internacionais, a primeira em setembro para a cidade de Lima, no Peru, onde participaram do Festival Fusion Teatro, realizaram conferências na Pontifícia Universidade Católica do Peru, oficinas na Universidade Nacional de Engenharia do Peru e intercâmbio com trocas artísticas e apresentações com o grupo Yuyashikani. A passagem dos Contadores por Lima foi compartilhada com aproximadamente 350 pessoas.

A segunda viagem foi para Loja, no Equador, onde participaram do Primer Festival de Artes Vivas de Loja. O festival é considerado um dos maiores da América Latina e contou com a participação de 14 países e mais de 300 artistas.

Depois de 10 dias de Festival, os Contadores embarcaram para Quito para mais cinco dias de pesquisa e troca com o grupo Contraelviento, com qual possuem forte parceria. “Este ano foi de muita luta, de unir forças e sair em defesa de nossos avanços como artistas e cidadãos, estivemos nas ruas, nos espaços culturais, nas redes, nas escritas, nas falas, firmes no objetivo de não regredir nenhum passo, não descansamos, nos mantemos de pé e em frente, nosso País deu alguns passos atrás, mas nós seguimos na luta”, diz Daniele Santana, atriz dos Contadores.

PROJETOS

Para 2017 o grupo já tem um planejamento intenso de atividades na sede, com formação em teatro, apresentações, temporadas, shows, festivais e encontros. Também já têm confirmada mais três viagens internacionais e a estreia de dois espetáculos.