Larissa Ashiuchi pretende fortalecer e ampliar projetos sociais para 2017

Faltando poucos dias para começar o mandato, a futura primeira dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, deu entrevista exclusiva ao DS. Ela contou sobre os projetos que pretende colocar em prática e até mesmo ampliar os quais já existem. Além disso, comentou como irá montar a equipe do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Suzano e o que esperar dela no comando da pasta em 2017.

Diário de Suzano: A Senhora visitou três cidade, incluindo Suzano, para colher experiências sobre o funcionamento do Fundo Social. O que pode tirou de prático dessas visitas?

Larissa Ashiuchi: Já visitei Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e lógico apurei dados sobre Suzano para buscar informações de grandes projetos e ações do FSS. Observei muitos programas bacanas. Um deles é a Escola da Moda, que é muito forte nessas cidades. Para ele, já temos planos de ampliar e queremos oferecer o melhor junto ao Estado. Tem até mesmo o novo curso de construção civil. Aliás, Suzano tem parceiros em instituições da Padaria Artesanal, um dos tantos projetos que também queremos fortalecer. Quero levar esses cursos para diversas áreas da cidade, pois muitos bairros não são beneficiados.

DS: Quais serão os principais projetos do FSS de Suzano? Vai focar mais nas crianças, idosos ou moradores de ruas?

Larissa: Vamos focar em todos os segmentos. Sempre comento da minha atenção especial aos idosos, mas todos serão atendidos. Tenho projetos para todos, como parcerias com a Melhor Idade, onde há diversos profissionais do ramo que têm projetos focados na prevenção deles e isso é o que queremos buscar. Aos adolescentes, queremos fazer trabalhos para levar informação a eles. Contudo, poderão descobrir alguma profissão que se identifiquem. Então, são esses tipos de coisas que queremos trazer para a cidade, com total dedicação e muita qualidade.

DS: Como vai montar sua equipe?

Larissa: Já está sendo estruturada tudo em conjunto com meu marido. Será bem diversificada, com profissionais exemplares que já trabalham com social e, que botam a mão na massa. Isso porque precisamos de gente assim. Pessoas comprometidas e que estarão bem engajadas para melhorar a cidade.

DS: Pretende deixar o emprego em São Paulo para se dedicar exclusivamente ao FSS?

Larissa: Sim, já tomei minha decisão. Agora minha vida levou para outro rumo, é um novo ciclo e preciso me dedicar ao FUSS.

DS: Acredita que possam ocorrer muitas parcerias entre o Estado e Suzano no sentido de alavancar projetos sociais?

Larissa: Estive na última semana com a primeira dama de São Paulo, Lu Alckmin, e são essas parcerias que queremos fortalecer. A Escola da Moda ela faz em grande força no Estado e é esse modelo que quero trazer. Tenho até um sonho de fazer um evento estilo Fashion Week, com intuito de divulgar o trabalho das pessoas contempladas no projeto em Suzano.

DS: Um dos programas atuais que vem atendendo grande quantidade de pessoas é o da Boa Visão. Pretende lutar para manter esse projeto?

Larissa: Ele não pode ser interrompido, já que atende um número alto de pessoas na cidade. Até conversei com a atual vice-prefeita e dona desse projeto, Viviane Galvão (DEM), para saber tudo sobre ele. É um dos que irei fortalecer. Sempre digo, que todo projeto que traz coisas boas para a população será mantido e ampliado.

DS: Qual o diferencial dos programas em comparação ao último ano?

Larissa: Percebemos que muitos fazem o curso por fazer e não porque querem ter uma profissão. Por conta disso, faremos um trabalho de apoio psicológico, para que possamos criar cidadãos que tenham capacidade de ter a sua própria renda por meio de aprendizados dos cursos.

DS: O FSS fará ações em conjunto com outras secretarias?

Larissa: Faremos diversas parcerias com outras pastas, principalmente com a Secretaria de Assistência Social, Cultura e a de Educação, que já temos um projeto em desenvolvimento, onde buscaremos alunos da rede pública e daremos dicas a eles de como ser um cidadão digno. Formação de cidadãos mais conscientes. Na cultura vamos priorizar oficinas de teatro. Em relação a Assistência Social, terá parcerias com entidades, que farão a total diferença.

DS: Pretende acompanhar a política municipal mais de perto? E até dar algum conselho ao prefeito eleito Rodrigo, quando solicitada?

Larissa: Eu e o Rodrigo somos muito parceiros. Sempre que preciso de conselho recorro a ele. Então, o que eu puder agregar eu estarei à disposição.

DS: O que a população pode esperar da Larissa Ashiuchi em 2017?

Larissa: Podem esperar uma pessoa dedicada e que não medirá esforços para realizar projetos sociais pela sociedade. A todo o momento estarei próximo da população.

DS: Qual mensagem deixa aos suzanenses neste final de ano?

Larissa: Quero enfatizar a todos, que sempre tenham em primeiro lugar a família, que é o principal e o mais essencial. Além disso, deixar a mensagem para não desistirem de nada, que tenham persistência, pois assim conseguimos realizar tudo.