Lojas fazem até 50 trocas de presentes por dia após vendas no período de Natal

As lojas iniciaram a semana efetuando trocas após o Natal. A expectativa é de que até 50 operações sejam realizadas por dia. O período para trocas, de 30 dias após a compra, ainda contribuí para alavancar algumas vendas. Os casos mais comuns são sobre numeração errada de calçados e modelos que não agradaram aos presenteados.

Durante toda a última segunda-feira o movimento foi intenso nas lojas de calçados. O sub-gerente da loja Dibs, Gersiel Correia, comemora as vendas de Natal e diz que o período de trocas contribui com mais lucros. “Hoje é o dia mundial das trocas, estamos trabalhando normalmente para atender às demandas. Tivemos boas vendas no Natal e isso reflete agora. Muitos, na hora de trocar, optam por outros modelos e abatem o valor da compra. Além disso, ajuda a conquistar novos clientes. Aqueles que só vieram trocar acabam conhecendo a loja e o bom atendimento. O prazo de trocas é de 30 dias após a compra, o pessoal pode viajar tranquilo no Réveillon”.

Até o início da tarde de ontem, 30 trocas já haviam sido efetuadas na Humanitarian. O gerente da loja, Josué Pinheiro da Silva, acredita que 50 operações sejam realizadas por dia durante a semana. “Estamos tendo um movimento bom para trocas, a maioria é sobre numeração errada”.

Na Shoebiz, o sub-gerente Marcelo de Jesus Cruz diz que o movimento será maior até o dia 27. “Mesmo tendo 30 dias para trocar, a maioria das pessoas faz isso nos dois primeiros dias após o Natal”.

De acordo com o vendedor da Becker Calçados, Caio dos Santos Leme da Costa, a procura este ano está maior do que no período de 2015. “Hoje já realizei quatro trocas e outro funcionário chegou a 12 atendimentos. Este ano tivemos um movimento maior em relação ao ano passado, já batemos a meta de 2015. Acredito que, por termos investido em novidades e na reforma da loja, atraímos mais clientes. E, consequentemente, mais trocas de produtos”.

A auxiliar de produção Simone da Silva Ramos aproveitou a segunda-feira de folga para trocar o presente da mãe. “Comprei um chinelo e ela não gostou do modelo, então viemos em busca de outro pelo mesmo preço. Só vim mesmo trocar, não vou gastar com mais nada. Esse ano tudo custou caro”.