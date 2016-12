Motoristas enfrentam 50 km de lentidão

Após o Natal, se enganou quem acreditou que a descida até o litoral ontem seria tranquila. A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, registrou cerca de 50 quilômetros (km) de congestionamento e trânsito lento. A lentidão teve início às 10 horas e se estendeu até o fim da tarde. A informação foi divulgada pela Central de Operações e Informações (COI) do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

O departamento estimada que 46 mil veículos passasse pela via (sentido litoral) entre os dias 22 e ontem. O COI acrescentou ainda que 40 mil já tinham pegado a estrada sentido Bertioga até as 15 horas de ontem. O DER afirmou que pela quantidade de carros já registrado, o número deveria se superado. Já em relação ao retorno do fim de semana de Natal, 29.218 veículos passaram pela rodovia (sentido Mogi das Cruzes).

Os motoristas que resolveram descer para aproveitar o final de semana do Ano Novo, tiveram que enfrentar um longo congestionamento que começava no km 48,6- na altura de Biritiba Ussu -, indo até o km 98, em Bertioga. O DS esteve na rodovia por volta das 11 horas de ontem e presenciou o tráfego intenso no posto da polícia rodoviária, em Mogi das Cruzes.

Acidentes

Apesar do excesso de veículos circulando pela via, o DER afirmou que nenhum acidente havia sido registrado na manhã e tarde de ontem.

AYRTON SENNA

A Ecopistas, concessionária responsável pela Rodovia Ayrton Senna (SP-70) registrou a passagem 332.541 veículos em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Campos do Jordão e Litoral Norte, durante o feriado do Natal. A contagem foi realizada entre a zero hora de 23 de dezembro e às 23h59 do último domingo.

Em toda a extensão da pista foram registrados 12 acidentes, sendo três deles com vítimas. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas levemente e não houve registro de mortes. Foram realizados 559 atendimentos. Dentre eles, 242 socorros mecânicos, 38 atendimentos médicos e 378 atendimentos com a utilização de guinchos.