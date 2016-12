Secretária da Educação anunciada em Poá não será nomeada para o cargo

O prefeito eleito de Poá, Gian Lopes (PR), anunciou, na manhã de ontem, que a professora Andrea Rossi Charquesi, que foi anunciada como secretária municipal de Educação, não será mais nomeada para a pasta. Segundo o pronunciamento, ela não poderá assumir devido “problemas inesperados” para realizar o afastamento da professora do cargo em que ocupa na Diretoria de Ensino da Secretaria Estadual de Educação.

Em seu discurso, Gian Lopes agradeceu Andrea e disse que ela será sempre bem-vinda para contribuir com novas ideias que possam edificar os trabalhos da Educação em Poá.

A divulgação sobre o novo nome que substituirá a professora Andrea na secretaria municipal de Educação será feita no dia em que o Gian Lopes e o vice-prefeito eleito de Poá, Marquinhos Indaiá (PDT) anunciarem a equipe completa do secretariado. A data para o anúncio ainda não foi definida.

Em nota, Andrea agradeceu o convite e a confiança depositada em seu trabalho e destacou que, desde o início, Gian e Marquinhos se mostraram preocupados com a Educação poaense. “Tenho certeza que ambos indicarão uma pessoa que contribuirá, significativamente, para o desenvolvimento do ensino da cidade. Infelizmente, em virtude de entraves inesperados no afastamento solicitado, não poderei assumir a pasta. Agradeço o prefeito e o vice-prefeito eleitos e a todos pelas mensagens de carinho que externaram, quanto a minha indicação”, disse.

Vale destacar que a cerimônia de posse do prefeito, vice e vereadores eleitos no município de Poá está marcara para ocorrer às 9 horas do dia 1º de janeiro na Praça dos Eventos Lucília Gomes Felippe.

secretariado

A professora Andrea foi anunciada como secretária no dia 5 de dezembro. Além dela, na ocasião, Gian divulgou outros sete nomes para assumir as secretarias na próxima gestão.

Os outros secretários anunciados no início do mês foram o advogado Carlos Roberto Ricci Genovezzi (Assuntos Jurídicos); a vereadora Jeruza Reis (Secretaria da Mulher); o gestor Greg Isassia Dias dos Santos (Saúde); Augusto de Jesus da Silva (Governo); o presidente do Rotary de Poá, Ricardo Massa (Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho ); o engenheiro Elias El Ghossain (Planejamento, Orçamento e Gestão); e o professor Ronaldo Florido (Assistência e Desenvolvimento Social).

O prefeito eleito destacou que além dos nomes já destacados, outros 12 deveriam ser anunciados.