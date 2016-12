Social 27/12/2016

Pós Natal

Fica aquela sensação de culpa. De ter comido e bebido além do que devia, mas como a finalidade é celebrar, nada melhor que fazê-lo com o espírito de confraternização e brindar a vida, como deve ser brindada.

2017

As esperanças se renovam com a chegada de um ano novo. Vamos viver intensamente a última semana do ano, aguardando a chegada de um ano promissor e com mais realizações.

Posse

Agradeço o convite enviado pelo presidente da Câmara Municipal de Suzano, Denis Claudio da Silva para a sessão solene e posse dos vereadores na 17 Legislatura (2017 a 2020), bem como do prefeito (Rodrigo Ashiuchi) e vice prefeito de Suzano (Walmir Pinto). Será no dia 1 de janeiro, às 10 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Suzano – Palácio Deputado José de Souza Candido.

É sempre tempo de agradecer!

Foram muitas as manifestações de carinho. Por Facebook, WhatsApp, Twitter, E-mails e os tradicionais cartões de Natal (pelo Correio). Sou grato por todas as manifestações e registro em especial o carinho de Douglas de Matteu, Carlos Costa e Wilson Nascimento da IaPerforma; Carlos Alberto (Xaxá) de Moraes e família; Alice Tokuzumi da MariaAlice Chocolate Gourmet.