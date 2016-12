Suzano registra queda de 32% em número de assassinatos, diz SSP

O número de homicídios dolosos, com intenção de matar, teve queda de 32,3% em Suzano de janeiro à novembro de 2016, comparado ao mesmo período de 2015. No ano passado, o município teve 34 casos do crime registrados nas delegacias. Já este ano o número foi para 23 pessoas que perderam a vida assassinadas. Em todo o Alto Tietê o número é de 136 homicídios, 22,7% menor que em 2015. Os dados foram atualizados e divulgados no site da Secretária Estadual de Segurança Pública (SSP).

A pasta divulgou os dados de novembro recentemente. Em Suzano, durante o mês de novembro, a queda é de três delitos. Isso porque em 2015, o mês teve quatro casos do crime e em 2016, apenas um assassinado ocorreu. De contrapartida, os crimes de tentativa de homicídio tiveram alto índice, com um aumento de 22,7% de um ano para o outro. De janeiro à novembro de 2015 foram 22 casos. Já em 2016, 27 ocorrências.

Na região, a cidade com maior índice de homicídios este ano é Itaquaquecetuba, que registrou 36 pessoas assassinadas. Mesmo assim, o município teve queda de 16% se comparado a 2015, quando 43 homicídios aconteceram. O segundo município com mais casos do crime é Mogi das Cruzes, que teve 26 homicídios este ano. Em 2015 foram 48. Ou seja, uma queda de 46%.

Os 136 casos de homicídios também levam em consideração dos municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Poá, Salesópolis e Santa Isabel. Na região, o número de crimes de tentativa de homicídio também teve crescimento. Em 2015 eram 138 tentativas e o número subiu para 157 em 2016. O crescimento é de 14%.

LESÃO CORPORAL

Os casos de lesão corporal registrados no Alto Tietê tiveram aumento, se comparado o período de janeiro a novembro de 2015 e 2016. No ano passado, 3.470 delitos foram cometidos. Já este ano, o número subiu 3,7%, para 3.598. Itaquá volta a aparecer como a cidade mais violenta da região, com 734 ocorrências em 2016. O número é 32,7% maior que o do ano passado, quando 553 agressões foram registradas.