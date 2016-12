Alckmin assina convênios e destina recursos para Poá e Salesópolis

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou ontem, o 24º lote do ano de convênios com municípios paulistas. No total foram celebrados 25 acordos com 14 cidades. Na região, as cidades de Poá e Salesópolis foram contempladas. A primeira recebeu R$ 1.328.563,62 e a segunda R$ 646.364,44. O investimento total do 24º lote foi de R$ 24,7 milhões.

Os convênios são da Secretaria do Turismo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE). “Esses investimentos estimulam o turismo, geram emprego, melhoram renda e dão mais conforto à população”, afirmou Alckmin.

De acordo com o prefeito de Poá Marcos Borges (PPS), os recursos vão ser direcionados na revitalização da Avenida Deputado Castro de Carvalho, que corta a área central da cidade. “É um investimento importante que vai ser aplicado para a revitalização, sinalização e melhorias nesta importante via”, frisou Borges.

Segundo a administração de Poá, o recurso que será liberado agora faz parte de um saldo a receber do município pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade) de um total de R$ 9 milhões, que foram investidos nas obras de término do Teatro Municipal e do Balneário Vicente Leporace, na Vila Áurea.

Em Salesópolis, os R$ 646 mil deve ser utilizado para a reurbanização e revitalização de calçadas, ruas, avenidas e praças.

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 955 convênios com 531 municípios paulistas e entidades, totalizando R$ 824 milhões em investimentos.