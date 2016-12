Denis destaca produtividade da Câmara e elogia harmonia entre vereadores

O presidente da Câmara de Suzano, Denis Cláudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado, faz um balanço positivo à frente da Presidência. Foram 231 projetos apresentados nos últimos dois anos, além de 264 moções, mais de 100 vetos e 60 projetos executivos. Para o próximo mandato, para o qual foi eleito como vereador mais votado, somando 3.683 votos, Denis diz que espera que Suzano volte a crescer, com melhorias para a área da saúde e zeladoria. Sobre a presidência, o democrata não descarta a possibilidade de se candidatar em 2017, porém afirma que será uma decisão tomada junto com seu grupo político.

Diário de Suzano: Como avalia sua gestão na presidência?

Denis Cláudio da Silva: Conseguimos avançar. Principalmente em relação ao novo prédio. Conseguimos dar mais transparência as ações da Câmara. Ficamos entre os cinco melhores, mais acessíveis sites do País. Esse que é o papel.

DS: O que acha que faltou fazer?

Denis: O ano foi conturbado devido à eleição. Uma eleição difícil, meio truculenta nas ruas. Isso refletiu na Casa. Porém tudo que precisava ser analisado pela Câmara foi.

DS: Quais as principais dificuldades na gestão da Câmara?

Denis: A Câmara em si não tem dificuldades: só a financeira. A folha de pagamento é muito comprometida. Consome quase 70% do orçamento. Hoje a Casa trabalha em seu limite total.

DS: Qual o balanço, o senhor faz do trabalho dos vereadores neste mandato?

Denis: Quem analisa o trabalho do vereador é a população. A eleição dá um norte do que a gente errou e acertou. O convívio aqui dentro sempre foi muito bom, independente de termos uma oposição muito grande. O convívio sempre foi bom. Não podemos levar as diferentes partidárias e políticas para a questão pessoal.

DS: Quais projetos que foram votados durante sua gestão que considera mais importante? Ou as principais conquistas?

Denis: Todo projeto é importante. Quantidade não é qualidade. O vereador é limitado. Qualquer projeto que crie gasto de um centavo para a Prefeitura se torna inconstitucional. Temos aqui na Câmara, há vários anos, um numero muito alto de Adins (Ação Direta de Inconstitucionalidade). O executivo entra e suspende a eficácia da lei. Acho que temos que encontrar um caminho para resolver o problema. O grande avanço foi a finalização da obra da Câmara. Iniciou-se em 2011 para acabar em 2012 e estamos praticamente em 2017. Houve atraso, muito tempo se passou. Esse é o grande avanço.

DS: Qual a importância disso?

Denis: Na história de Suzano a Câmara nunca teve um espaço que é dela. Sempre estava em algum espaço cedido pela Prefeitura. A partir de agora a Câmara tem uma nova cara, uma nova identidade. Importante para a população e para os vereadores.

DS: Neste período em que esteve à frente da Casa de Leis foram realizados cursos de formação. Qual a importância desta contribuição da Câmara com a sociedade?

Denis: Fizemos dois cursos em parceria com o Senado Federal. Um de cerimonial e outro de redação webjornalismo. O grande problema hoje em qualquer administração é não buscar parceria. Se você buscar parceria você consegue avançar no município e a Câmara buscou fazer isso. Nesses cursos vieram gente do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de vários locais do País devido à capacidade de profissionais que o Senado disponibiliza. É muito importante não só para a sociedade, mas também para os profissionais que trabalham com isso. Totalmente sem custo para a Câmara.

DS: Ainda pode reconsiderar disputar a presidência da Casa de Leis?

Denis: A eleição para a presidência não é o pessoal que diz que você é candidato. Hoje eu não sou, amanhã posso ser. Quem indica isso é o grupo, não é o Denis que quer ser presidente. Acho que a gente tem de olhar no sentido de união do grupo. Sempre frisando que a eleição não pode ter o dedo da administração. Por isso que retiramos provisoriamente essa candidatura, por não concordar com essa situação. A Câmara tem de ter autonomia para trabalhar. Não pode ser um puxadinho do governo.

DS: O que espera da próxima gestão e Legislatura?

Denis: Espero o que toda a população espera: que Suzano volte a melhorar. Não podemos ficar olhando só para o problema, temos que trabalhar. Espero que tenhamos remédio no posto, médicos, cidade limpa, sem buraco. Cidade que volte a crescer. Temos que avançar, o povo não tem partido. O que a população precisa é ter dignidade.

DS: Qual o balanço que faz dos trabalhos das comissões?

Denis: Qual que é o trabalho das comissões? Avaliar a legalidade do projeto. Independente do projeto, passa pelas Comissões de Justiça e Redação e Finança e Orçamento. Depois temos comissões secundárias, mas cada comissão tem sua importância. Cada tema discutido na casa tem uma relevância. Temos que dar valor a todas as comissões. Todas têm papel importante para tramitação dos projetos. Acredito que é de suma importância.

DS: Qual mensagem o senhor quer deixar para a população?

Denis: Só tenho a agradecer. As urnas mostraram que nosso trabalho está no caminho certo. O Denis é o vereador mais votado em Suzano. São 3.683 pessoas que cofiam no nosso trabalho. Quem norteia o trabalho do vereador é povo e isso nos deixa muito feliz para trabalhar mais. Vou trabalhar cada dia mais para essas pessoas, e pela cidade inteira.