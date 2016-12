Alguns cristãos são contrários à comemoração do Natal. Alegam que Jesus não teria nascido em dezembro; por isso, não tem sentido celebrar o Natal. Mas o Natal, do ponto de vista bíblico, traz grandes ensinamentos para nós e para as futuras gerações. Quero aproveitar o dia 25 que passou, em que se comemorou o Natal, para falar, primeiramente, sobre Jesus, o real sentido do Natal. Há textos bíblicos maravilhosos que falam sobre o nascimento do Salvador: “Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa “Deus conosco”. ( Isaías 7:14) Também: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus ombros; e o Seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”. (Isaías 9:6)

Essa profecia de Isaías se refere às naturezas divina e humana de Jesus. Ele nasceria como uma criança, como qualquer outro ser humano; mas seria dado também como um filho, Deus sendo o doador: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Único filho, para que todo aquele que N’Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João 3:16) Jesus é o protagonista do Natal. Sem a presença D’Ele o Natal não tem sentido. É uma simples comemoração. Jesus é “Emanuel”, que está conosco em todos os momentos.

Quando Deus enviou Jesus ao mundo fez com que Ele nascesse em uma família. “E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria, José, e o menino deitado na manjedoura”. (Lucas 2:15-16) Deus preparou uma família para Jesus. Nesses tempos em que a imagem da família anda tão desgastada, passando por tantas transformações, é maravilhoso pensar que a família sempre esteve e estará nos planos de Deus. Jesus teve pais que o amaram, educaram e o acompanharam durante a Sua trajetória aqui na Terra. Muitas famílias estiveram reunidas neste dia. Que essa comunhão não seja apenas por algumas horas; mas que continue por todos os dias dos próximos anos. Que nunca percamos de vista o real sentido do Natal, que não é essa correria desenfreada por coisas tão passageiras. Mas é o cumprimento de uma promessa, que mudou a história; é a manifestação do amor de Deus por nós; é um memorial que deixamos para as próximas gerações até que Jesus volte!