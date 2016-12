Lance Livre 28/12/2016

Preparativos da posse

As cidades da região já iniciaram os preparativos para a posse dos prefeitos eleitos.

Deixando

o governo

Quem está deixando o comando das prefeituras também já prepara a mudança.

Questionário

O primeiro questionário elaborado pela Secretaria da Educação de São Paulo sobre gestão democrática fechou a consulta com 448,5 mil participações em todo o Estado.

Enquete

A enquete, disponível entre novembro e dezembro no Portal da Educação, esteve aberta a estudantes e familiares, professores e funcionários das 5 mil escolas da rede estadual.

Ouvir e ampliar

diálogo

Além de ouvir e ampliar o diálogo com a comunidade escolar, o objetivo do projeto é atualizar as legislações sobre Grêmios, Conselho Escolar e Associação de Pais e Mestres (APM).

Cada público

O questionário foi composto por questões selecionadas de acordo com cada público.

Fase de grupos

Para isso, em uma fase anterior, foram realizados grupos de escutas com 2.700 representantes das comunidades escolares em 15 polos do Estado no mês de agosto. As discussões serviram para pautar o vocabulário da enquete e os temas abordados.

Reajuste

de salários

Em São Paulo, a Justiça paulista suspendeu o aumento dos salários dos vereadores. Os vereadores haviam reajustado seus salários em 26,3%, para R$ 18.991,68, a partir de 2017, quando começa a nova legislatura.

Mais de R$ 15 mil

Até este mês, os parlamentares recebiam R$ 15.031,76.

Efeito cascata?

Apesar do aumento em São Paulo, a Coluna apurou que não deve ocorrer efeito cascata nas câmaras da região.