Procon de Suzano alerta e orienta consumidores para o fim de ano

O Procon atenta os consumidores suzanenses para as compras de final de ano. De acordo com a entidade, antes de finalizar a compra deve ser feito uma pesquisa, à medida que a variação de preços costuma ser grande, e sempre há promoções de redes de vendas para renovar o estoque. A avaliação antes de optar pela compra também é essencial, para que possa verificar se a marca escolhida na compra possui assistência técnica de fácil acesso, já que em muitos casos estão localizadas fora do município.

Além disso, chamam atenção para os casos de promoções. A forma é se atentar as condições do produto e das próprias liquidações. Algumas lojas aplicam “pegadinhas”, com cobrança de juros no financiamento, que elevam o valor final do produto e incluem na compra. Isso tudo sem a autorização do consumidor, sendo serviços como seguros de vida e de garantia estendida.

Segundo o Procon, a troca de produtos adquiridos em promoções nos estabelecimentos comerciais é sempre liberalidade do lojista. O estabelecimento apenas efetua a troca se houver o oferecimento deste procedimento no momento da venda. Por conta disso, recomenda-se sempre exigir que se houver a possibilidade de troca, deve constatar por escrito no documento entregue durante o momento da aquisição do produto. O procedimento é comum nas lojas, que carimbam na nota fiscal as condições de eventuais trocas.

Importante também é avaliar a situação do produto adquirido, se ele está ainda em fabricação, fora de linha, se pertencia ao estoque ou está com prejuízos. A venda destes materiais não é proibida. Porém, é obrigatória a informação ao consumidor antes da formalização da compra.

O chefe do setor de fiscalização do Procon, Peterson dos Santos Nunes, comentou que para se fazer uma boa compra deve ser feito uma ótima pesquisa. “As promoções de final de ano são comuns e tradicionais no comércio, mas é preciso ficar atento para não ser enganado ou gastar valores desnecessários. A pesquisa de preço ainda é a melhor arma do consumidor para a saúde financeira e a melhor forma de aproveitar as promoções deste período. Sempre bom verificar nas compras quais as condições das aquisições que estão sendo feitas, se há outros produtos não desejados embutidos na compra e se há possibilidade de troca em caso de defeito ou arrependimento de compra “, explicou. O telefone do Procon é o 4744-7322.