Procura por fogos de artifício cai; modelos mais simples são aposta

A procura por fogos de artifícios tem registrado queda de até 40% em relação ao período de 2015. No próximo Reveillón, o céu de Suzano deverá receber apenas foguetes simples. Lojas oferecem modelos sofisticados e até contratação para show de pirotecnia, porém, os fogos mais modestos é a aposta da população para este ano.

Na loja Nas Alturas, o pai da proprietária, José Sebastião Cardoso, está desanimado com o resultado das vendas a apenas três dias do Ano Novo. “Não sei falar em números, mas a procura está baixa. Está pior que ano passado com certeza. O pessoal só procura os foguetes simples”. O estabelecimento existente há seis anos na Vila Urupês oferece fogos de R$12 a R$1320, com até quatro minutos de queima. Além disso, a loja também traz opções para as crianças se divertirem, como estalinhos e bombinhas.

Uma grande variedade também é encontrada na José Fogos, próxima a Marginal do Una. O proprietário, Douglas Pontes, explica que as vendas são feitas mediante apresentação de RG. “Os fogos são divididos por classes. Classe A é para as crianças, explosivos de bombinhas. Conforme o risco vai aumentando, a idade do cliente também. Até chegar a Classe D de fogos, que é a categoria profissional, para shows pirotécnicos”.

De acordo com Douglas, a loja oferece a contratação para shows, mas este ano não irão fazer. Além disso, o estabelecimento registra queda de 40% na procura por fogos. “Comprei menos mercadoria para o estoque, já preparado para a baixa procura. Do que eu comprei, apenas 30% consegui vender até agora. Para o Ano Novo, os foguetes de cores e as miudezas para crianças são os principais. A venda para o Natal até que me surpreendeu, achei que seria menos”.

O comerciante Agmar Santos Silva diz que os fogos em casa já é tradição e que se preocupa com a segurança na hora de laçar-los. “Todos os anos eu compro baterias e varas para lançar os fogos, não seguro nada na mão. Minha compra deu R$365, acho que os preços têm mantido. Pretendo comprar mais até o Ano Novo, já é uma tradição, nunca vou deixar. Eu sempre os solto na rua. Acho perigoso soltar dentro de casa”.

O Corpo de Bombeiros apresenta orientações importantes para o lançamento dos foguetes. Como não ingerir bebida alcoólica antes de lançar-los e nem permitir que crianças os manuseiem. Compre somente em lojas com o certificado do Corpo de Bombeiros e com a liberação da Delegacia de Armas e Munições (DEAM). Procure adquirir os fogos equipados com bases de apoio ou suportes para serem instalados e disparados do chão. Evite soltar na mão. Leia as instruções da embalagem e solte longe de árvores e fiação elétrica.