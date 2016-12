Social 28/12/2016

Dias quentes

Quem optou passar o Réveillon no litoral se deu bem. A previsão é de dias quentes. Ontem pela manhã as filas nas estradas eram longas e o trânsito intenso. Vale ressaltar que os cuidados devem ser redobrados neste momento.

Muita água

Com este sol escaldante o consumo de água aumenta. A Água Mineral Natureza de Poá garante uma excelente procedência, uma vez que vem da Fonte Primavera. Oferecem galões com 20 lt, 10 lt e garrafas com 510 ml.

Fies

Os estudantes que ainda não concluíram a renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) devem ficar atentos, pois o prazo final termina nesta sexta-feira, 30 de dezembro. Outro prazo que também se encerra essa semana, quinta-feira, 29, é para que os agentes financeiros – Banco do Brasil e Caixa Econômica – recebam os Documentos de Regularidade de Matrícula (DRMs) emitidos a partir do dia 25 de novembro e que estejam com o prazo de comparecimento ao banco expirado.

Mudhill

A música independente está em alta. Acontece hoje pela primeira vez em Mogi das Cruzes, a partir das 18h30 o encontro intitulado Mudhill, com as bandas Os Invalvuláveis, Refúgio, Fiusa e Bruxos Modernos, no Campus 6 Rock Bar: Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 215, em frente à Universidade Braz Cubas.

Posse

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes convidando para a posse dos vereadores eleitos para a Legislatura 2017/2020, bem como do Prefeito Marcus Vinícius de Almeida e Melo e vice-prefeito, Juliano Jun Abe. Será no Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, dia 1 de janeiro, às 15 horas.

Botox

Botox não serve só para atenuar as rugas. A toxina botulínica é popularmente conhecida por suavizar rugas e linhas de expressão na região da face. Além do fator estético, o procedimento também pode ser utilizado para fins terapêuticos, como solução para doenças causadas pelo excesso de contração dos músculos mastigatórios. Recentemente, o plenário do CFO (Conselho Federal de Odontologia) aprovou, na sede do Conselho em Brasília, norma que regulamenta o uso da substância toxina botulínica por cirurgiões-dentistas. Pode ser usada para atenuar o sorriso gengival; bruxismo; distonia; e sialorreia.