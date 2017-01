Mogi-Bertioga têm trânsito intenso na saída do feriado de Ano Novo

O motorista que saiu ontem, antevéspera do Ano Novo, sentido litoral, enfrentou trânsito intenso na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. A descida permaneceu com congestionamento toda manhã e tarde, registrando 16 quilômetros (km) de tráfego lento. A informação foi divulgada pela Central de Operações e Informações (COI) do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

O trânsito intenso foi influenciado, também, pelo acidente, que ocorreu na madrugada de quinta para sexta-feira, com um caminhão e seis carros que deixou a pista interditada. O acidente ocorreu próximo ao quilômetro 84.

A estimativa do DER era que 19.814 veículos passassem pela rodovia, ontem, buscando aproveitar a virada de ano na praia. Até o meio dia, 6.954 veículos haviam passado pela via. O número baixo também foi influenciado pelo acidente ocorrido na via (veja mais na página 7 desta edição).

Após o acidente, uma equipe do DER realizou o processo de “pare e siga” na pista. A via só foi liberada totalmente após o meio dia de ontem. Três guinchos leves tentaram retirar o caminhão de carga tombado. Sem sucesso. O serviço só foi realizado com a chegada de um guincho pesado, que retirou retirar o veículo da pista.

Durante o período da manhã de ontem, o congestionamento se iniciava em torno do quilômetro 68, seguindo até o quilômetro 84. O DS esteve no local por volta das 10 horas e constatou o ritmo lento do tráfego. Os camelôs aproveitavam o movimento dos carros para tentar vender água e aperitivos. Apesar do alto fluxo, os carros permaneciam em movimento, sem pontos de parada. A estimativa de viagem para quem pegou a estrada na manhã de ontem era de quatro horas até Bertioga. Já no período da tarde – com a retirada do caminhão -, o tempo estimado caiu para duas horas.

Destaca-se que desde o início da semana (segunda-feira) a via tem tido congestionamentos. Na segunda a pista chegou a apresentar 50 quilômetros de trânsito lento na descida para o litoral.

Véspera

Para hoje são esperados mais 12.782 mil veículos sentindo o litoral. A orientação do DER é que os veículos evitem os horários de pico. A partir da 8 horas até as 17 horas é previsto alto movimento. A redução de carros na pista deve começar a partir das 19 horas.