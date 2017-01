Posse dos prefeitos eleitos do Alto Tietê

Encerra neste momento a transmissão da posse dos prefeitos eleitos da região em tempo real. Daqui a pouco as reportagens completas serão disponibilizadas no site do Diário de Suzano.

Poá

Em Poá, cerimônia de posse do prefeito Gian Lopes (PR) também foi encerrada. Secretários e vereadores fizeram foto oficial.

O presidente da Casa de Leis discursou antes do encerramento,Welson Lopes. “Ficamos emocionadíssima, eu e meu irmão, Gian Lopes (PR), porque sabemos de onde viemos, lá de baixo. Agradeço todos os vereadores por me apoiarem. Estarei sempre à disposição e vamos trabalhar muito para que nossa cidade volte a crescer”.

COMPOSIÇÃO DO SECRETARIADO

Secretaria de Governo: Augusto de Jesus

Secretaria da Mulher: Jeruza Reis

Administração: Alexandre Provisor

Planejamento: Elias El Ghossain

Saúde: Gregório Isaías

Assuntos Jurídicos: Carlos Genivezzi

Comunicação: Fabio Henriques

Indústria e Comércio: Ricardo Massa

Promoção Social: Ronaldo Florido

Segurança: Nabuo Aoki Xiol

Turismo: Edevaldo Gonçalves

Transportes: Wilson Lopes

Fazenda; Sérgio Arminiato

Cultura: Mário Sumirê

Esporte: Zé Carlos Maçã do Amor

Obras, Habitação e Meio Ambiente terão, por enquanto, secretários adjuntos.

Itaquá

A cerimônia de posse do prefeito Mamoru Nakashima, vice e vereadores é encerrada neste momento. Durante o evento, o vereador Roberto Carlos do Nascimento Tito (PSDB), o Carlinhos da Minercal, foi eleito presidente da Câmara.

Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), concede neste momento coletiva à imprensa.

Ferraz

Zé Biruta anuncia corte de seis secretárias, que passam a ser diretorias embutidas nas demais secretárias. O número foi reduzido de 18 pastas para 12.

Poá

O secretário de Governo, Augusto de Jesus, agradece ao prefeito Gian Lopes, ao vice, Marquinhos Indaiá, vereadores e eleitores, em nome de todos os secretários. “Recebemos a missão que foi concebida pelo prefeito e temos um desafio que é adequar a saúde, que já foi vista como prioridade pelo prefeito e terá atenção especial”.

Itaquá

O vice-prefeito Mario Charutinho faz seu discurso. “Hoje é uma data que jamais vou esquecer, não é fácil deixar a Câmara para ir para o Executivo, mas no que os vereadores precisarem estarei junto. Somos todos uma só família, pela união do povo.

Poá

Gian Lopes: “Poá precisa unir forças e aproveito para parabenizar todos os vereadores e humildemente peço apoio para trabalharmos juntos pela cidade. Vamos valorizar tudo que temos independente de quem fez. Obrigado Poá”.

Ferraz

O prefeito de Ferraz, Zé Biruta discursa neste momento. Ele divulgou que, neste mês, já tem R$ 25 milhões de dívida para pagar, sendo a folha de pagamento dos funcionários de dezembro e janeiro. Segundo ele, a Prefeitura tem uma dívida de mais de R$ 300 milhões.

Suzano

O vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado, deseja boa sorte ao prefeito e vice-prefeito eleito, Rodrigo Ashiuchi (PR) e Walmir Pinto (PDT), respectivamente. “Em nome da Câmara desejo boa sorte. Tem muito trabalho a fazer, mas temos que começar”. A sessão solene é encerrada em Suzano.

Poá

O prefeito Gian Lopes (PR) discursa neste momento. “Com sentimento de gratidão agradeço minha esposa, filhas, mãe e toda família pelo apoio incondicional. Agradeço o Marquinhos. Estamos aqui e estou ciente da enorme responsabilidade para os próximos 4 anos, além do momento de crise, política, econômica, moral e ética. Andei rua por rua pedindo votos, mas honrarei todos os votos”.

Itaquá

O prefeito reeleito Mamoru Nakashima (PSD) fiz que sua administração não tem cara. “A gente não inventa nada. É só seguir o arroz com feijão. A gente precisa melhorar o que já tem. Quero a participação da população na Câmara para mantermos o que já temos e melhorar o que falta. Conto com a ajuda dos vereadores. O Executivo não funciona sem o Legislativo. Que Deus me ajude e me ilumine nos caminhos certos e que me livre de pessoas que só tentam denegrir, que só aponta o lado ruim. Esse tipo de político não funciona mais para Itaquá”.

Suzano

Neste momento, Rodrigo Ashiuchi (PR) agradece a todos os presentes e diz que vaitrabalhar 24 horas por dia para entregar a cidade que o suzanense merece.

Ferraz

O presidente da Câmara, Flávio Batista, o Inha, falou em discurso na tribuna que estará a disposição do prefeito Zé Biruta. “Prefeito, quero dizer que nunca foi meu propósito fazer oposição. Nunca foi a proposta dessa presidência fazer uma ruptura da Legislatura com o Executivo. Estamos à disposição porque queremos uma cidade melhor também”.

Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) fala, durante o discurso, que vai protocolar um pedido para realização de uma sessão extraordinária na próxima quarta-feira para que ele possa apresentar alguns projetos. O republicano falou também sobre suas primeiras ações no governo. “Amanhã estarei nas ruas. E até o próximo sábado já estaremos implantando mudanças na cidade. Tenho minha vida na cidade e tenho orgulho de ser suzanense. Por isso, juntos, vamos caminhar em prol das nossa cidade”.

Itaquá

O prefeito reeleito de Itaquá, Mamoru Nakashima (PSDB), discursa neste momento. “Não sou muito de falar, mas hoje faço questão. Desde 2013 tivemos dificuldades, desde conhecimento da política até ajustes nas secretarias. Eu sabia que a política estava mudando e a população agora percebe isso. Eu não estou falando que eu sou a melhor opção, mas hoje o povo vê que política não é toma lá, dá cá. O povo está ciente”.

Poá

Vice-prefeito Marquinho Indaiá discursa. “Orgulho de ter sido duas vezes vereador, duas vezes presidente da Casa de Leis e hoje ter a oportunidade de ser vice-prefeito. Espero que todos os vereadores coloquem em prática tudo o que sabem. Tenho certeza que todos irão contribuir com a cidade. Agradeço ainda todos os funcionários da Prefeitura e secretários”.

Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) discursa neste momento, durante cerimônia de posse. “Temos o controle de tudo que esta acontecendo. Mas o maior reflexo é nas ruas. Nosso mandato terá vários desafios: tapar buracos, dar educação e saúde digna para a população. Mas sobretudo o desafio de resgatar o orgulho da população. Fazer com que as pessoas tenham orgulho de falar que é suzanense”.

Poá

Presidente da Câmara Welson Lopes (PR) e prefeito Gian Lopes (PR) assistem discursos dos vereadores.

Ferraz

O vereador Renato Ramos de Souza (PPS), o Renatinho Se Ligue está na tribuna discursando. Todos os vereadores têm três minutos para usar a palavra. O parlamentar apontou a importância de moralizar a política. “Não podemos aceitar que os vereadores sejam vaiados. Isso mostra que existem coisas erradas”.

Suzano

Vice-prefeito Walmir Pinto (PDT) discursa neste momento na Câmara. “O gesto da votação por unanimidade mostra que a Câmara está cumprindo seu papel de forma harmoniosa. Há pouco encerrei meu mandato como vereador e fico feliz de usar agora o plenário dessa nova Casa como vice-prefeito empossado. Tivemos uma eleição difícil, mas não é hora de falar do passado. Espero que agora possamos nos unir e trabalhar juntos em prol do desenvolvimento de Suzano. É hora de olhar para o futuro, arregaçar as mangas e mudar essa situação de miséria que a cidade se encontra”.

Poá

Mãe do prefeito Gian Lopes (PR), Julita Elconides, aparece em meio aos discursos para cumprimentar vereadores empossados.

Suzano

Vereador Zaqueu Rangel discursa: “Agradeço a Deus por esse momento. Agradeço também ao até então presidente Denis Claudio pelo trabalho apresentado à frente dessa Casa de Leis. E desejo sorte ao prefeito eleito (Rodrigo Ashiuchi) e à primeira-dama (Larissa Ashiuchi)”. O tucano ainda agradeceu a presença de todas as autoridades municipais. E desejou um próspero Ano Novo a todos os presentes. Além de colocar a Câmara Municipal à disposição do prefeito.

Suzano Concluída a votação da mesa diretora da Câmara de Suzano. Todos os cargos eleitos por unanimidade. Os integrantes são: Zaqueu Rangel (PSDB) – presidente Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho – vice-presidente Antônio Rafael Morgado (PDT), o Professor Toninho – primeiro secretário Max Eleno Benedito (PRB), o Max do Futebol – segundo secretário

Itaquá

População acompanha os discursos dos vereadores eleitos.

Ferraz

Acaba de ser eleita a Chapa 1. O presidente da Câmara de Ferraz é o vereador Flávio Batista de Souza (PTB), o Inha.

Poá

Mário Sumirê agradece a oportunidade e companheirismo de todos, inclusive familiares. Cumprimenta mesa e todos os secretários. “Agradeço toda minha equipe e sonho de me tornar vereador. Agora, me licencio para poder contribuir de outra maneira com o município. Serei o novo secretário da Cultura de Poá. A partir deste ano busco realizar novos trabalhos para a população ficar mais feliz com a política piauense”.

Suzano

O vereador Zaqueu Rangel (PSDB) acaba de ser eleito presidente dá Câmara de Suzano por unanimidade. Será a segunda vez que o tucano comandará o Legislativo suzanense. Ele estará a frente da Câmara pelo período de dois anos. O vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, também se candidatou por unanimidade e será o vice-presidente da Casa por dois anos. Os vereadores escolhem agora o primeiro e segundo secretário. Para o cargo de primeiro secretário o inscrito foi o Professor Toninho Morgado e para segundo secretário foi o vereador Max Elenco Benedito, o Max do Futebol

Poá

Vereadores José Carlos Costa (PDT), o Zé Carlos Maçã do Amor, e Mário Sumirê (PSD) acabam de pedir afastamento da Câmara para assumir secretarias de Esportes e Cultura, respectivamente. Maçã do Amor, agradece a Deus pelo momento. “Com fé em Deus, faremos o melhor para os esportes ao lado de Gian”.

Itaquá

Em seu discurso, o vereador eleito Armando Neto (PR) ressaltou o momento ímpar de moralidade na política. “Temos 11 novos vereadores e temos que trazer a mudança. Vou fiscalizar os trabalhos do prefeito, cobrar e ajudar em prol a população. Não vou só criticar nas também elogiar”.

Ferraz

Duas chapas acabam se se inscrever para a eleição da mesa diretiva. Chapa 1 (presidente Flávio Batista de Souza) e Chapa 2 (presidente Marcos Antônio Castelo). Individualmente se candidatou o vereador Renato Ramos de Souza.

Suzano

Está sendo escolhida neste momento a mesa diretora da Câmara.

Poá

Vereador Welson Lopes (PR) acaba de ser eleito presidente da Câmara de Poá. A mesa foi composta com os seguintes nomes: Saulo Teixeira, vice-presidente; Saulo de Oliveira, 1º secretário; David de Araújo, 2º secretário; e Fábio Camilo Batista, 3º secretário.

Suzano

Agora o prefeito eleito, Rodrigo Ashiuchi seguido pelo vice-prefeito, Walmir Pinto fazem o juramento prometendo governar, promovendo o bem do município. Em seguida, ambos assinam o termo de posse.

Os vereadores empossados são:

Alceu Cardoso (PRB)

André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola

Antônio Rafael Morgado (PDT), o Professor Toninho

Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza

Denis Cláudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado

Edirlei Júnior Reis (PSD), o Professor Edirlei

Gerice Lione (PR)

Isaac Lino Monteiro (PSC)

Joaquim Rosa (PR)

José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato

José Carlos de Souza Nascimento (PRB), o Zé Pirueiro

José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel

José Silva de Oliveira (PMDB), o Zé Lagoa

Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho

Lisandro Luis Frederico (PSD), o Lisandro da ONG PAS

Marco Antônio dos Santos (PRB), o Maizena

Max Eleno Benedito (PRB), o Max do Futebol

Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fácil

Rogério do Nascimento (PRP), o Rogério da Van

Poá

Gian Lopes (PR) acaba de ser empossado prefeito de Poá.

Ferraz

Vereador Luiz Fábio Alves da Silva, o Fabinho, acaba de anunciar pausa de cinco minutos na sessão. Nesse momento os vereadores eleitos interessados em se candidatar à Presidência da Câmara poderão fazer a inscrição. Após a pausa, o nome do novo presidente da Câmara será anunciado. Em Ferraz, a eleição é feita por chapas, contando com o presidente, o vice e os secretários. Todos permanecem aguardando o retorno da sessão.

Suzano

Os vereadores eleitos fazem o juramento e um por um (em ordem alfabética) se encaminham para assinar o termo de posse. Assumindo o cargo de vereador para a próxima gestão (2017-2020). A posse está acontecendo no novo prédio da Câmara. Legisladores também fizeram juramento.

Itaquá

Começa a posse do prefeito Mamoru Nakashima (PTN) em Itaquá. Ele vai comandar a Prefeitura por mais quatro anos. A vereadora Aparecida Barbosa da Silva Neves (PTN), a Cida da Fisioterapia, fez o juramento.

Poá

Começa agora a posse do prefeito, vice e vereadores. A solenidade é comandada pelo vereador Neno Ferrari (PDT), o mais votado nestas eleições com mais de 1,8 mil votos.

Suzano

Tem início a sessão solene da posse do prefeito eleito Rodrigo Ashiuchi e dos 19 vereadores para a próxima gestão. O doutor Júlio Mayer é o responsável pela condução dá cerimônia. Vereadores eleitos já estão no plenário. O vereador Denis Cláudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado irá conduzir a sessão – por questão regimental – e na primeira sessão ele continuará como presidente dá Câmara.

Itaquá

O prefeito reeleito Mamoru Nakashima (PSDB) chega para a posse em Itaquá. Ele disse que passou o ano novo em casa com a família. Disse que o secretariado continuará praticamente o mesmo. “Não será fácil. Não só para Itaquá, mas para as outra cidades também. Não tem segredo. Vamos manter o que funciona e melhorar o que falta, readequar . É só não ficar inventando, vamos aproveitar e manter o que funciona”, disse.

Ferraz

O prefeito eleito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, chega para a posse em Ferraz, que acontece no Montreal. Recebe muitos cumprimentos.

Poá

O vice-prefeito eleito Marquinhos da Indaiá (PDT) na chegada à Praça de Eventos afirmou: “Tenho o compromisso de auxiliar o Gian no que for preciso. No primeiro ano queremos colocar a cidade em ordem, com crianças nas creches e remédios nas UBSs”.

Poá

Prefeito eleito Gian Lopes (PR) é cumprimentado na Praça de Eventos. Disse à imprensa que seu primeiro ato amanhã será verificar porcentagens de obras do piscinão e cobrar da empresa responsável data de entrega dos serviços. O republicano afirmou ainda que espera que com a obra, o sofrimento da população seja amenizado. Ele disse que a expectativa para a posse é grande. Também afirmou que não deve aumentar a tarifa de ônibus na cidade. “Não é momento para aumentos. Estamos em período de crise. Vamos conversar com a Radial Transporte”, confirmou. Gian frisou que sua expectativa é entregar todas as obras que foram iniciadas nos próximos dois anos e disse também que sua prioridade, inicialmente, é a zeladoria da cidade.

Ferraz

Em Ferraz de Vasconcelos a posse do prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, e dos vereadores eleitos começa dentro de instantes. Muitas pessoas estão no local para acompanhar a cerimônia, que acontece no Montreal.

Mogi

Em Mogi das Cruzes, a posse do prefeito eleito Marcus Melo (PSDB) será às 15 horas na Câmara onde acontecerá também a eleição da Presidência do Poder Legislativo.

Suzano

A posse do prefeito eleito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e dos vereadores eleitos começa dentro de minutos. A população chega ao plenário da Câmara para assistir a cerimônia.

Poá

A primeira posse da região começa dentro de instantes em Poá. A solenidade marca o início do governo do prefeito Gian Lopes (PR). O evento acontece neste momento na Praça de Eventos. Logo após haverá eleição da Câmara de Poá com grande possibilidade de o vereador Welson Lopes (PR) ser eleito o presidente.

O Diário de Suzano inicia agora a cobertura da posse dos prefeitos eleitos da região do Alto Tietê. As notícias serão compartilhadas neste link em tempo real. Você também pode acompanhar tudo que está acontecendo pelo Facebook do DS .