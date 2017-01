Ashiuchi pede sessão extraordinária na Câmara

Elaine Brum

DA REPORTAGEM LOCAL

Durante a cerimônia de posse, o novo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), solicitou ao novo presidente da Câmara, Zaqueu Rangel (PSDB), uma sessão extraordinária – mesmo com a Casa de Lei em recesso – para a próxima quarta-feira.

O prefeito ressaltou que vai protocolar o pedido amanhã. O objetivo da sessão será discutir projetos sobre a reestruturação da Prefeitura. O prefeito quer, dentre outras coisas, diminuir os custos que a administração municipal tem atualmente.

O prefeito ressaltou ainda outros dois planos. Sendo um emergencial em parceria com empresas que atuam prestando de serviço de manutenção da cidade, e outro abrangendo a área de segurança, especialmente dentro do Parque Max Feffer.

“Apresentaremos para os vereadores uma ação emergencial em parceria com as empresas que prestam serviços na cidade, como a coletora Pioneira, por exemplo, e outras empresas, para podermos realizar a manutenção urbana já a partir dessa semana. E vamos comunicar também que a partir de sábado estaremos de forma mais ostensiva com a Guarda Municipal dentro das dependências do Parque Max Feffer. Colocaremos uma base móvel no local como parte de um novo sistema de segurança”, acrescentou.