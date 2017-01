Gian Lopes toma posse, prioriza zeladoria e verificará obras

Pâmela Queiróz

DE POÁ

O novo prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), foi empossado, na manhã de hoje, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. Inicialmente, a prioridade do republicano será a zeladoria da cidade, verificar as obras, inclusive, as paralisadas e analisar as contas municipais para saber o quanto a administração tem em caixa e qual o valor da dívida.

Em entrevista coletiva, após transição do cargo, na Prefeitura, ele adiantou que escolheu secretários técnicos -15 nomeados até o momento -, e as últimas pastas aguardam a confirmação de nomes com as mesmas qualidades.

A solenidade de posse teve início por volta das 10 horas. Em entrevista, Gian falou sobre a virada do ano, anúncio do secretariado e primeiros atos de governo. “Hoje anúncio grande parte do secretariado, mas Obras, Meio Ambiente e Habitação, terão, por enquanto, apenas secretários-adjuntos. Escolhemos secretários técnicos que entendem bem do cargo que assumirão, então aguardamos a confirmação dos três nomes para anunciar”, explica.

Entre os nove nomes apresentados hoje estão Alexandre Provisor, Administração; Fábio Henriques, Comunicação; Nabuo Aoki Xiol, Segurança; e, Wilson Lopes, Turismo (veja a lista completa abaixo). O prefeito destaca ainda que a meta do governo é a conclusão das obras do piscinão. Amanhã, a primeira ação do dia será vistoriar o empreendimento e cobrar da empresa a porcentagem de obras e data oficial de entrega.

“Com certeza esta obra irá aliviar o sofrimento dos poaenses. Hoje nossa expectativa é grande, este momento é aguardado há mais de 20 anos. Dedico esta conquista ao meu irmão Wellington”, explica.

Sobre a tarifa de ônibus, assunto amplamente debatido na última semana, Gian foi categórico e afirmou que o momento econômico não é propício a ajustes, porém, vai conversar com a Radial Transporte, empresa responsável pelo serviço, para entender quais os motivos do reajuste e real necessidade da ação. “Nos dois primeiros anos de gestão iremos limpar a cidade, entregar as obras que estão em andamento e fazer o melhor aos poaenses.”, completa. Emocionado, após ser empossado do cargo de prefeito, o republicano disse que o sentimento é de gratidão. Agradeceu a esposa, filhas, mãe e familiares. Ele também frisou que este é um momento de unir forças.

ADMINISTRAÇÃO

O vice-prefeito, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos da Indaiá, também foi categórico em relação ao aumento da tarifa de ônibus e frisou a necessidade de avaliar a proposta da Radial. “Não faremos nada sem uma análise profunda. Meu compromisso com a cidade será de apoiar o Gian no que for preciso. Tenho certeza de que ele será o melhor prefeito do Brasil. Neste primeiro ano deixaremos a cidade em funcionamento, limpa, com crianças nas creches e remédios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)”, destaca.

O novo secretário de Governo, Augusto de Jesus, agradeceu ao prefeito e ao vice, vereadores e eleitores, em nome de todos os secretários durante fala na tribuna. De acordo com ele, os nomeados receberam uma missão.

“Temos um desafio que é adequar à saúde, setor visto como prioridade pelo prefeito”.

CÂMARA

A solenidade também empossou os 17 vereadores desta legislatura. A nova mesa diretiva da Casa de Leis será composta pelo presidente Welson Lopes (PR), vice-presidente Saulo Teixeira (PSL), além dos 1º, 2º e 3º secretários, Saulo Souza (SD), David de Araújo (PR) e Fábio Camilo Batista (PPS), respectivamente.

O presidente da Casa de Leis, Welson Lopes, irmão do prefeito eleito, disse durante discurso que a cidade não vai parar em decorrência do momento de crise, deverá agir de forma simples e objetiva. “Nossa prioridade será administrar o dinheiro público com transparência e fazer de tudo para que Poá tenha o melhor e cresça”, comenta.

TRANSIÇÃO

Durante transição de cargo, na Prefeitura, por volta das 13 horas, Marcos Borges (PPS), cumprimentou Gian e afirmou que a gestão de 2 anos e 3 meses fez tudo o que esteve ao alcance para levar o melhor aos poaenses, sendo a grande conquista, a conclusão das obras do piscinão.

“Tenho certeza que a nova equipe também fará o melhor para Poá. Deixo uma série de obras para ser entregue, inclusive, o piscinão que recebeu as bombas nesta semana e saio da administração com sensação de dever cumprido. Sei que o sucesso virá para esta gestão, por que ele só vem a partir de muito trabalho e sei que ele virá”, concluiu.

Conforme anúncio constado em ata, a Prefeitura poaense possui hoje cerca de R$ 18,67 milhões em caixa. Para Gian, o compromisso assumido hoje dará oportunidade de saber quantas dívidas à cidade possui, além de cuidar dos bairros que estiveram “largados” nos últimos meses. Segundo ele, os valores exatos (caixa e dívidas) serão apontados a partir de amanhã e divulgados na sequência.

COMPOSIÇÃO DO SECRETARIADO

Secretaria de Governo (Augusto de Jesus)

Secretaria da Mulher (Jeruza Reis)

Administração (Alexandre Provisor)

Planejamento (Elias El Ghossain)

Saúde (Greg Isaías Dias dos Santos)

Assuntos Jurídicos (Carlos Genivezzi)

Comunicação (Fabio Henriques)

Indústria e Comércio (Ricardo Massa)

Promoção Social (Ronaldo Florido)

Segurança (Nabuo Aoki Xiol)

Turismo (Edevaldo Gonçalves)

Transportes (Wilson Lopes)

Fazenda (Sérgio Arminiato)

Cultura (Mário Sumirê)

Esporte (Zé Carlos Maçã do Amor)

Obras, Habitação e Meio Ambiente terão, por enquanto, secretários-adjuntos.