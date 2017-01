Mamoru e 19 vereadores tomam posse em Itaquá

Marília Campos

DA REPORTAGEM LOCAL

O prefeito reeleito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima (PSDB), e o vice Mario Lucio da Silva (PSDB), o Mario Charutinho, tomaram posse do cargo na manhã de hoje.

Na ocasião, os 19 vereadores eleitos para a 16ª legislatura da Câmara também foram empossados. A cerimônia que durou cerca de três horas, aconteceu no Ginásio de Esportes, na Vila Japão, e contou com a presença da população, além de amigos e familiares dos candidatos.

Mamoru afirmou que o secretariado deste mandato continuará praticamente o mesmo e ressaltou que o período será de dificuldade.

“Não será fácil. Não só para Itaquá, mas para as outras cidades também. Não tem segredo. Vamos manter o que funciona e melhorar o que falta, readequar. É só não ficar inventando, vamos aproveitar e manter o que funciona”, disse.

A Câmara da Itaquá possui 19 cadeiras, o novo mandato contará com 11 novos vereadores, o que representa uma renovação de mais de 50% do legislativo. Os candidatos que conseguiram se reeleger foram Arno Ribeiro Novaes (PSDB), o Arno Cabeleireiro, Adriana Aparecida Felix (PSDB), a Adriana do Hospital, Celso Reis (PSDB), Luiz Otavio da Silva (PTB), o Luizão, Maria Aparecida Monteiro Rodrigues da Fonseca (PR), a Cidinha da Assistente Social, Roberto Carlos do Nascimento Tito (PSDB), o Carlinhos da Minercal, Roberto Letrista (PSDB), e Rolgaciano Fernandes Almeida (PTN).

Durante a cerimônia presidida por Arno Cabeleireiro, os candidatos foram chamados por ordem alfabética para realizar o juramento e assinarem os termos de Compromisso e Posse. Um dos discursos que mais prendeu a atenção do público foi do vereador eleito Armando Neto (PR), o qual ressaltou o momento ímpar de moralidade na política e falou sobre a renovação do quadro de vereadores na Câmara. “Temos 11 novos vereadores e temos que trazer a mudança. Vou fiscalizar os trabalhos do prefeito, cobrar e ajudar em prol a população. Não vou só criticar, mas também elogiar”.

Os demais candidatos fizeram breves considerações e agradecimentos. O vereador Celso Reis elogiou o trabalho feito por Mamoru nos últimos anos.

“Nesses próximos quatro anos vamos precisar muito da população. Itaquá está no caminho certo, o povo confiou no trabalho de um prefeito que, quando ganhou pela primeira vez, não tinha experiência política”.

O vice-prefeito eleito, Mario Charutinho, demonstrou apoio aos vereadores. “Hoje é uma data que jamais vou esquecer, não é fácil deixar a Câmara para ir para o Executivo. No que os vereadores precisarem, estarei junto. Hoje somos uma só família, pela união do povo”.

O último a discursar foi o prefeito reeleito

“Não sou muito de falar, mas hoje faço questão. Desde 2013, tivemos dificuldades, desde conhecimento da política até ajustes nas secretarias. Eu sabia que a política estava mudando e a população agora percebe isso. Eu não estou falando que eu sou a melhor opção, mas hoje o povo vê que política não é toma lá, dá cá. O povo está ciente”.

Mamoru disse ainda que sua administração não tem cara, não é definida. “A gente não inventa nada. É só seguir o arroz com feijão. A gente precisa melhorar o que já tem. Quero a participação da população na Câmara para mantermos o que já temos e melhorar o que falta. Conto com a ajuda dos vereadores. O Executivo não funciona sem o Legislativo. Que Deus me ajude e me ilumine nos caminhos certos e que me livre de pessoas que só tentam denegrir, que só aponta o lado ruim. Esse tipo de político não funciona mais para Itaquá”.

ELEIÇÃO NA CÂMARA



Durante a cerimônia de posse, os cargos da Câmara também foram preenchidos por votação direta e unânime dos vereadores. Quem assumiu a presidência do Legislativo foi Roberto Carlos do Nascimento Tito (PSDB), o Carlinhos da Minercal. O primeiro e segundo vice-presidente eleitos foram os vereadores Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa (PSD), o Santiago, e Rolgaciano, respectivamente. As vereadoras Aparecida Barbosa da Silva Neves (PTB), a Cida de Fisioterapia, e a Cidinha da Assistente Social, foram eleitas para os cargos de primeira e segunda secretaria da Câmara. O primeiro vice-secretário será Elio de Araujo (PT do B), o Elinho.

Em discurso, o presidente da Câmara agradeceu pela reeleição como vereador e a confiança em representar o Legislativo.