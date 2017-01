Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Suzano. Câmara elege mesa diretora

Elaine Brum

Rodrigo Ashiuchi (PR) foi empossado, na manhã de hoje, como prefeito de Suzano. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal, no Palácio Deputado José de Souza Candido. O novo prefeito fez o juramento e assinou o termo de posse. Além dele, o vice-prefeito Walmir Pinto (PDT) e 19 vereadores também assumiram o cargo.

O prefeito eleito afirmou que, nesta primeira semana, pretende realizar muitos atos de forma simultânea. Dentre eles, estão serviços de manutenção urbana, reestruturação do organograma da Prefeitura, e providências necessárias para investimentos na saúde. O prefeito ainda solicitou uma sessão extraordinária para a próxima quarta-feira.

“São muitos atos que vão acontecer de forma simultânea. Vamos ter muitos desafios. Reestruturar o organograma da Prefeitura. Os gastos da folha de pagamento. O País passa por um momento difícil, econômico e político, e Suzano não é diferente. Vamos fazer manutenção das ruas, cortar mato, tapar buraco. Fazer a manutenção necessária”, disse.

Ele também falou sobre os projetos para a saúde da cidade. “Além disso, vamos estruturar todo o sistema de saúde de Suzano. Estamos estudando um novo modelo de saúde que integre não só a cidade, mas também, de forma inteligente todos os municípios do Alto Tietê. É muito importante pensar na saúde dos suzanense, fazer um estudo decente. Precisamos cortar gastos e gastar o dinheiro com responsabilidade”, disse Ashiuchi.

O vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado, presidiu a sessão e os trabalhos foram conduzidos pelo doutor Júlio Mayer. Autoridades municipais de todas as áreas, – incluindo saúde, segurança e educação -, os secretários nomeados para a próxima gestão, líderes religiosos e o ex-prefeito Marcelo Candido prestigiaram a sessão de posse.

Mesa diretora

Durante a cerimônia, houve ainda a eleição da mesa diretora da Câmara para os próximos dois anos. O vereador Zaqueu Rangel (PSDB) foi eleito presidente da Casa de Leis por unanimidade. Será a segunda vez que o tucano comandará o Legislativo suzanense. O vice-presidente será o vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho. Já o primeiro e segundo secretário, será, respectivamente, Antônio Rafael Morgado (PDT), o Professor Toninho Morgado, e o vereador Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol. “Agradeço a Deus por esse momento. Agradeço também ao então presidente Denis Claudio pelo trabalho apresentado à frente dessa Casa de Leis. Desejo sorte ao prefeito eleito (Rodrigo Ashiuchi) e à primeira-dama”, disse Zaqueu em seu discurso.

Prefeito e Vice-prefeito

Após a eleição da mesa diretora, o novo prefeito e vice-prefeito de Suzano, discursaram sobre o que esperam realizar em seu mandato.

“Temos o controle de tudo que está acontecendo. Nosso mandato terá vários desafios, tapar buracos, dar educação e saúde digna para a população. Mas sobretudo o desafio de resgatar o orgulho da população. Fazer com que as pessoas tenham orgulho de falar que é suzanense”, disse Ashiuchi em seu discurso.

Já o vice-prefeito ressaltou que o importante agora é deixar o passado e trabalhar para um futuro melhor para Suzano. “Tivemos uma eleição difícil, mas não é hora de falar do passado. Espero que agora possamos nos unir e trabalhar juntos em prol do desenvolvimento de Suzano. É hora de olhar para o futuro, arregaçar as mangas e mudar essa situação de miséria que a cidade se encontra”, disse Walmir Pinto.

