Prefeito, vice e vereadores tomam posse na Câmara de Mogi

O novo prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB) tomou posse, na tarde de hoje, em cerimônia na Câmara, junto com seu vice Juliano Abe (PSD). Obedecendo ao que determina o regimento interno, o vereador mais votado no pleito de 2016, Caio Cunha (PV), com 5.788 nas eleições proporcionais, comandou os trabalhos legislativos.

“É um privilégio participar desta sessão solene de instalação, que inaugura a 17ª Legislatura”, disse Caio Cunha, abrindo os trabalhos legislativos. Compuseram a mesa, Mara e Marco Bertaiolli (PSD), ex-prefeito; o bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini; o tenente-coronel PM Felício Kamiyama; Karin e Marcus Melo (PSDB), novo prefeito, Renata e Juliano Abe (PSD), novo vice. Também foram empossados os 23 vereadores para a legislatura 2017-2020.

Todos fizeram declarações de seus bens, entregues em envelopes à mesa diretiva, além de pronunciarem o compromisso regimental. “Prometo exercer, com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município”, disse Caio Cunha, seguido pelas respostas dos demais parlamentares, prefeito e vice-prefeito: “Assim prometo”.

O vice-prefeito foi o primeiro a falar.

“Há quatro anos, na condição de vereador mais votado, dei posse ao ex-prefeito Bertaiolli. Olho para o vereador Caio e sinto uma nostalgia. Mas estamos aqui para pensar no futuro. Em recente reunião com os secretários, Marcus Melo disse que estamos aqui para sonhar. Vamos sonhar, mas projetar, planejar e executar”.

Ele também lembrou de seu pai, o ex-prefeito e ex-deputado federal, Junji Abe (PSD). “Somente quando entrei para a vida pública pude valorizar o legado deixado pelo meu pai, um legado muito maior do que as obras e investimentos: a reinserção de Mogi no mapa do Brasil. O Bertaiolli também nos deixa, além de muitas obras, o sentimento que ele chama de mogianidade. Assim, como sempre diz meu pai, todos os dias: vamos trabalhar”.

Em seguida, falou o prefeito recém empossado.

“Hoje é um marco solene, em que assumo como o 56º prefeito da nossa Mogi. Nasci em 1º de setembro, dia do aniversário da Cidade. Aqui construí minha carreira, conheci a minha esposa e tive meus filhos. Sou grato aos que me elegeram em primeiro turno com mais de 129 mil votos. Assumo o compromisso de manter, terminar e ampliar as obras deixadas por Bertaiolli. Estamos numa crise econômica, já são três anos seguidos de recessão e será um grande desafio. Essa realidade obrigará os gestores públicos a fazerem mais com menos”.

Também discursou o ex-prefeito Bertaiolli. “É o início de um novo tempo. Nesse momento de crise e de dificuldades quero parafrasear o papa Francisco: ‘É um equívoco denegrir a imagem da política porque é apenas através da política que podemos melhorar a vida das pessoas”.

ELEIÇÃO DA MESA

A posse foi seguida da eleição da mesa diretiva para o exercício de 2017, que ficará com a seguinte composição: presidente (Carlos Evaristo da Silva, PSD), 1º vice-presidente (Pedro Komura, PSDB), segundo vice-presidente (Benedito Faustino Taubaté Guimarães, PMDB), 1º secretário (Clodoaldo de Moraes, PR) e 2º secretário (Protássio Nogueira, PSD). Os mandatos terão duração de um ano, cabendo reeleição por uma única vez.

“Minha emoção neste ato não teria razão de ser não fossem as pessoas que mais me são queridas, as quais não posso deixar de reverenciar: minha mãe, meus filhos, minha esposa, minhas noras e neta. Elas são esteios incomensuráveis e, serão, sempre, meu eterno orgulho”, disse o vereador, Carlos Evaristo, pela primeira vez na condição de presidente da Câmara de Mogi.

SUPLENTE

Em sessão extraordinária convocada pelo novo presidente do Legislativo, vereador pastor Carlos Evaristo (PSD), foi aprovado requerimento de licença do vereador Rinaldo Sadao Sakai (PR), que tomou posse como secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Em seu lugar assumiu o primeiro suplente, vereador Emerson Rong (PR).