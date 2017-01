Prefeitura de Suzano tem déficit de mais de R$ 250 milhões

O novo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), destacou que a prioridade inicial é colocar as contas em dia e sanar as dívidas deixadas pela antiga administração.

Segundo o republicano, o déficit da Prefeitura, incluindo pagamentos de fornecedores e outras dívidas da cidade, é de mais de R$ 250 milhões. A Santa Casa é outro ponto que preocupa. Ashiuchi afirmou que a intervenção no local vai continuar e que vai instaurar auditorias internas e externas no local. As ações estão previstas para ter início na próxima semana.

“Suzano é uma cidade que tem uma dívida muito grande, e mais, a nossa Santa Casa que, infelizmente, passa por um dos seus piores momentos administrativo. A cidade passa por um verdadeiro caos que refletiu diretamente na vida e no cotidiano de cada cidadão. Esse é o cenário que pegamos hoje. Houve ainda o pagamento de alguns fornecedores da Santa Casa que não foram feito. Mas acredito que com trabalho e empenho conseguiremos sobrepor essas dificuldades. Esperamos que nos próximos 100 dias, o suzanense já consiga ver uma mudança nas ruas”, reforçou o novo prefeito.

Ele acrescentou que, visitou o Pronto Atendimento Municipal e o Pronto-Socorro da Santa Casa para ver o real estado dos equipamentos de saúde. “Na semana que passou, estive presente nos prontos atendimentos de Palmeiras e do Dona Benta, além do Pronto-Socorro da Santa Casa. Visitei leito por leito, paciente por paciente, para ouvir da boca deles o que está acontecendo e constatei que a saúde de Suzano está literalmente na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Vamos trabalhar para tirar a saúde desse estado”, disse Ashiuchi, acrescentando que já convocou, inclusive, os funcionários e as pessoas que fazem parte da Santa Casa para assim tentarem “colocar a casa em ordem”.

Em relação às ações voltadas para a Santa Casa, Ashiuchi destacou que vai apresentar um grupo de gestão técnica. Além de, planejar abrir uma licitação para a contratação de uma auditoria externa.