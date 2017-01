Artista suzanense planeja expor obras nos Estados Unidos

A artista plástica suzanense Andréia Mikami Sato, de 39 anos, prepara e aposta em trabalhos culturais para a população da região neste ano. No início deste ano, ela se dedicará a filha, que nasceu a pouco mais de um mês. Na sequência deseja realizar trabalhos de capacitação e desenvolver obras para enviar a uma exposição nos Estados Unidos. O ano de 2016, ela define como motivacional, já que realizou várias exposições e ministrou aulas para crianças. Andréia atua na área, profissionalmente, há mais de 20 anos.

No último ano, a artista deu aulas de aquarela e desenho. Ela também expôs suas obras em mostras no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Entre elas está um quadro que fez sobre catástrofes naturais, a qual foi exposto representando o projeto Mapa Cultural – promovido pelo Estado de São Paulo. Além disso, realizou uma exposição, no museu da Biblioteca Municipal, junto à filha do ex-secretário de Cultura, Suami Paula de Azevedo, e também artista plástica, Juliana Domschke, e com o quadrinista Aparecido Campos Benedito, mais conhecido como Cidão.

Dentro da Cultura de Suzano ainda, fez duas exposições com alunos no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré. Na ocasião, apresentavam trabalhos desenvolvidos ao longo de todos os semestres. No bairro do Boa Vista também realizou diversos trabalhos temáticos com crianças. Andréia também ministrou aulas particulares em Poá e no Colégio Suzano, onde era cedido um espaço cultural para que ela também realizasse exposições junto com os alunos.

Para ela, foi um ano muito produtivo e que gera grandes expectativas para 2017. “No ano passado desenvolvemos muitos temas pontuais e que foi rico na perspectiva de inspirações para todas as crianças. Espero que neste ano aconteçam muitas coisas boas, pretendo tornar essa minha parte artista mais dinâmica e que possa acrescentar muito a todos os contemplados pelos programas de Cultura”, enfatizou.

Agora no início do ano Sato pretende fazer uma arte diferente do costume. Ela teve uma filha, Julie Alba, que hoje está com um mês de vida. Por conta dessa vitória, a artista se dedicará exclusivamente até março nos cuidados dela. Após sair do período de licença, em março, Sato pretende realizar trabalhos e até mesmo capacitação de professores na Cultura de Mogi das Cruzes. Além disso, no meio deste ano, irá elaborar obras para enviar a uma exposição comercial que fica nos Estados Unidos. Cerca de cinco pinturas devem ser feitas.

Outra meta da artista plástica é conversar com o atual secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, para oferecer algumas propostas de trabalho. Entre algumas delas é realizar oficinas de pintura para crianças menores de 10 anos. “Durante todos esses anos que trabalhei na cidade, percebi que esse público precisa ser contemplado. Isso porque muitos já procuraram as aulas, mas não puderam exercer por causa da idade”, concluiu.