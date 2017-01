Ashiuchi quer em um ano fazer mais do que 4 anos de Tokuzumi

“Vamos fazer mais em um ano do que em quatro deles (gestão do prefeito Paulo Tokuzumi)”. Esta é a afirmação do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) sobre os projetos que ele tem para este ano na cidade. Em coletiva à imprensa, durante vistoria na unidade do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), o republicano disse que o objetivo deles é fazer neste ano mais do que a antiga gestão fez durante todo o mandato. Além disso, o chefe do Executivo acredita que a dívida deixada na Santa Casa atinge R$ 70 milhões. Auditoria contratada deverá estabelecer valor oficial.

Apesar da dificuldade, Ashiuchi busca superar expectativas. “É importante frisar o Plano de Governo, iniciamos a moralização do Max Feffer, a parte da saúde, estamos correndo atrás da Santa Casa, o curso pré-vestibular. Quero, já no primeiro ano, poder comprovar que eu não faço sozinho, temos uma equipe. E também que, em um ano, nós fizemos mais que o antigo governo”.

A reestruturação da Santa Casa de Misericórdia foi discutida em reunião no gabinete, durante a última quinta-feira. “Tivemos uma reunião para falar sobre a Santa Casa. Estamos levantando as dívidas, nomeei um auditor interno permanente, também já estamos contratando uma auditoria externa”.

Para o prefeito, o valor da dívida deixada na unidade de saúde pode chegar a R$70 milhões. “A auditoria ainda não foi fechada, quem vai fechar de forma oficial é a auditoria que estamos contratando. Acreditamos que hoje esteja em mais de R$ 70 milhões, só na Santa Casa”.

O chefe do Executivo também afirmou que a antiga gestão realizou uma auditoria própria, mas que ninguém sabe o valor pago. “A nossa administração tem várias mãos. Tem a Prefeitura com um auditor interno, o doutor João Anatalino, que cuidou da Santa Casa de Mogi; o auditor externo, uma equipe de fora e o interventor Cid Cury. É uma equipe gestora-financeira. Além disso, teremos a parceria fechada com o Ministério Público desde o começo do processo até o final. O Ministério Público vem na parceria para a auditoria”.

As novas auditorias têm objetivo de oferecer a maior transparência possível aos processos. “Quem tiver culpa no cartório, não é o prefeito quem vai indagar, é a Justiça”, dispara Ashiuchi.

Os funcionários da Santa Casa também deverão receber o 13º salário em atraso. “Eu estou na negociação pessoalmente com os funcionários. Estou me virando para fazer mágica e pagar o 13º deles, porque são pais de família, não pode deixar desse jeito. Infelizmente deixaram a situação daquela forma. Esta é uma grande reestruturação, o clima está para mudanças. É só o começo. Estamos organizando tudo”.

Vistorias

Nesta primeira semana de mandado, o republicano esteve em vistorias em alguns pontos da cidade. Uma delas foi no Parque Max Feffer, onde recomendações foram deixadas e a verificação dos trabalhos será feita hoje. “A gente sempre acha que está pouco. Mesmo a Prefeitura estando sem verba, sem nada, a gente corre muito atrás. Amanhã (hoje), tem vistoria no Max Feffer, já vamos ver uma diferença no parque. Estou vistoriando o trabalho via WhatsApp, porque temos metas e prazos”.