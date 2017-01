Lance Livre

Carnaval sem

desfiles

Por conta da crise financeira que afeta praticamente todas as prefeituras do País e, muito diretamente da região, os desfiles das escolas de samba foram suspensos para este ano.

Dependência

das prefeituras

Em praticamente todas as cidades do Alto Tietê, as escolas de samba dependem diretamente da ajuda financeira das prefeituras para realizarem os desfiles.

Parceria

Pela segunda vez, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), voltou a afirmar que pretende buscar parceria com o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, para reivindicar ajuda do Estado com objetivo de construir dois piscinões na divida das cidades.

João Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) também deverá ser procurado para contribuir com as duas cidades da região.

Antes de assumir

Gian havia feito a proposta, em novembro, antes mesmo de assumir o cargo.

Aceito

A assessoria de Doria já adiantou ao DS que concorda em conversar.

Associação

Paulista

A diretora Marilene Mariottoni, uma das vice-presidentes da Associação Paulista de Municípios, será a representante da entidade no grupo de trabalho constituído a partir do protocolo de intenções visando a “padronização dos Códigos Municipais e a disseminação do Licenciamento Integrado de Obras das prefeituras do Estado de São Paulo”.

Iniciativa

O protocolo, uma iniciativa envolvendo APM, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa foi assinado esta semana.

Padrões

A ideia é fazer com que os municípios adotem padrões de licenciamento e construções integrados e menos burocráticos.