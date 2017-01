Poá acumula dívida superior a R$ 100 milhões, diz Gian Lopes

A Prefeitura de Poá acumula uma dívida de R$ 101 milhões, diz o prefeito Gian Lopes (PR). O número foi divulgado, ontem, durante coletiva à imprensa. O prefeito acrescentou que foi “pego de surpresa”. Os débitos somam a falta de repasses ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no último ano e falta de pagamentos de água, luz e telefone.

A coletiva reuniu os secretários de Saúde, Educação, Fazenda, Comunicação e Assuntos Jurídicos. “O que encontramos hoje na Prefeitura são restos a pagar de mais de R$ 101 milhões. Essa é a surpresa que tivemos neste início de mandato”, disse Gian.

O chefe do Executivo apontou algumas das pendências deixadas pela última administração. “Para terem uma ideia, só de INSS, entre agosto a dezembro, incluindo 13º tem quase 23 milhões de dívida. Deixaram de pagar ao INSS em 2016. Ou seja, recolhiam o imposto dos funcionários públicos e não repassavam para o INSS. Já as dívidas com água, luz e telefone passa de R$ 1, 1 milhão”, esclareceu.

Para enfrentar a atual situação econômica da Prefeitura neste ano, o republicano pede a colaboração da população. “Quero pedir paciência para a população poaense, para que eles entendam este início de mandato, porque estamos encontrando surpresas”, disse.

O prefeito afirmou ainda que irá conversar com os fornecedores da administração. “Vamos chamar todos para nos ajudar, rever contratos, pedir descontos, para assim começar a custear esses restos a pagar em 2017”.

Uma semana

Gian está há sete dias à frente da administração. Entre as atividades já realizadas por ele e pelo vice-prefeito, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, está a assinatura de compra para medicamentos para os postos de saúde. “Assinamos ontem, a compra de medicamentos para suprir a necessidade dos postos. Colocamos alguns exames para funcionar. No posto de saúde na Nova Poá, por exemplo, está funcionando o raio-x, a ortopedia, o ultrassom, e a mamografia”.

Além disso, destacou o trabalho de zeladoria e manutenção das ruas e bairros. “Estamos cortando mato, tapando buracos, limpando bueiros e córregos. Dando início ao nosso governo”, afirmou o prefeito.