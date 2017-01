Bailarina destaca ações realizadas na Cultura de Suzano

A coordenadora de dança, Juliana Lawall, responsável pelas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Cultura de Suzano até o ano passado, fez um balanço dos principais espetáculos apresentados durante sua atuação na cidade. Formada em Educação Física, a bailarina esteve à frente das oficinas de balé clássico e dança contemporânea, que atendiam 570 dançarinos no município. Juliana iniciou os trabalhos na cidade em 2013, como instrutora de dança.

Os alunos participavam de eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, além de espetáculos de encerramento no fim de ano. “Em 2015, nos apresentamos com a Orquestra Acadêmica de Suzano. Os alunos dançaram com a orquestra ao vivo. Coreografamos uma obra de Sabino de Benedictis, que nuca havia sido coreografada antes. O maestro Rafael Vicole regeu a orquestra neste concerto, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré”.

A partir do momento em que assumiu a coordenação de dança, em 2016, Juliana passou a incrementar palestras às aulas práticas. “Quis mostrar a importância do ensino teórico aos alunos. Contamos com a participação de nomes da dança, como Márcia Belarmino, Michelle Maia; O maestro Rafael Vicole, e a educadora física Denise Avelino”.

O objetivo de introduzir palestras foi enriquecer o currículo dos alunos. “Em Suzano temos profissionais muito qualificados, na dança, na música e no teatro. Mas as oficinas eram realizadas separadamente”, diz. Enquanto esteve na coordenação, Lawall traçou o primeiro simpósio de dança, realizado em 29 de abril. “Escolhemos a data em comemoração ao Dia Internacional da Dança, o tema foi sobre as possibilidades que a dança pode nos trazer”.

As oficinas encerraram em dezembro, com um total de 570 alunos atendidos. A maioria feminina, entre sete e 15 anos, recebiam aulas no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi e nos demais centros na região de Palmeiras, Boa Vista e Colorado. Em todo o município, apenas 10 meninos integravam o quadro de bailarinos.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura cancelou o contrato com a empresa que terceirizava as atividades. Até o momento, a atual gestão não manifestou a intenção de restabelecer o contato. Por enquanto, Juliana irá se dedicar a projetos pessoais, visando o Ministério da Cultura.

O último espetáculo, realizado em dezembro, trouxe a história de Suzano como temática. “O espetáculo foi baseado na obra ‘Memórias de Suzano’, de Simone Leone, Carla Fiamini, Gisleine Zarbietti e Douglas Pires. Elaboramos coreografia e material em áudio-visual”.

Currículo

No último ano, a bailarina se dedicou exclusivamente às atividades em Suzano. A bailarina é formada há seis anos em Educação Física e iniciou a carreira em 1998 pelo Centro Municipal de Dança de Poá. Juliana se apresentou diversas vezes, até mesmo no prestigiado Festival de Dança de Joinville (SC), trazendo prêmios à cidade poaense. Além de atuar em academias, a instrutora esteve em cursos de dança no Centro Cultural de São Paulo, e também teve uma breve participação em projetos na capital durante o período de faculdade.