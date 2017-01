Casal usando capuz rouba carro do prefeito

O carro particular do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), foi roubado na noite de segunda-feira, por volta das 21 horas, na Rua Yolanda Shigueka Suko, no Jardim Boa Vista, em Suzano. Um assessor do prefeito conduzia o automóvel e estava sozinho no momento do assalto. O assessor passa bem. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o funcionário público foi abordado por um casal. O homem estava armado e ordenou que a vítima saísse do veículo. A vítima ainda informou que não é capaz de reconhecer os ladrões, pois ambos utilizavam capuz.

Documentos pessoais do assessor e da sua esposa foram levados, além de algumas peças de roupa e a quantia de R$ 1,1 mil. Segundo a assessoria do prefeito, o veículo foi encontrado cerca de 2 horas depois, em Guarulhos, em bom estado.

Agora, a polícia investiga se o automóvel foi utilizado em algum ato ílicito.

O caso foi registrado na delegacia central de Suzano.