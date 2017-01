Prefeito quer reunião para debater aumento de R$ 4,90 na passagem

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) considerou alta a sugestão de aumento de 28,95% na tarifa de ônibus municipais. Atualmente, a passagem custa R$ 3,80 e a primeira proposta prevê que ela chegue a um valor de R$ 4,90. Por conta disso, o republicano determinou que seja agendada uma reunião com representantes da Radial, concessionária responsável pelos transporte municipal, para debater o valor da tarifa.

Segundo a administração municipal, a proposta foi protocolada na Prefeitura, na semana passada, e analisada pelo prefeito na última segunda-feira. O Executivo também informou que ainda não há a confirmação de data para a reunião. “Informações sobre contraproposta não podem ser adiantadas antes que ocorra a reunião entre representantes do Executivo e da empresa prestadora do serviço”, informou em nota.

Atualmente, Suzano tem 23 linhas. A Radial opera uma frota de 122 veículos e atende cerca de 30 mil passageiros por dia.

Conforme o DS publicou, a Radial entregou no último dia 5 as planilhas de custos, que incluem combustível (diesel), lubrificante, salários inflação e veículo (aquisição de novos). Segundo a empresa, o objetivo é estabelecer o equilíbrio financeiro. A Radial voltou a afirmar ontem que não determinou o valor da tarifa nos documentos encaminhados a Ashiuchi. O último aumento ocorrido em Suzano foi em 2015, quando a tarifa custava R$ 3,50.

MOGI

Mogi das Cruzes foi uma das primeiras cidades da região a sinalizar um aumento para a passagem de ônibus. A administração municipal avalia um pedido de reajuste de R$ 3,80 para R$ 4,70 feito pelas concessionárias, que operam o serviço no município (CS Brasil e Princesa).