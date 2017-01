Primeiras-damas de Suzano e Poá querem criar Condemat feminino

As primeiras-damas de Suzano e Poá, Larissa Antoniassi dos Santos Ashiuchi e Andressa Lopes, respectivamente, idealizam a criação de um Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê Feminino (Condemat Feminino). O assunto foi debatido durante reunião realizada ontem na cidade suzanense. Além disso, elas debateram o fortalecimento do trabalho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Alto Tietê e a ideia de potencializar os projetos sociais, de capacitação profissional e de geração de renda nas cidades da região.

A intenção delas é criar uma associação de primeiras-damas do Alto Tietê e com o trabalho conjunto potencializar o serviço social dos municípios junto à sociedade, órgãos estaduais e empresas. “Estamos aqui em Suzano buscado unir forças com diferentes órgãos para conseguir atender as demandas da população. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) teve que realizar uma série de cortes e ajustes e estamos arregaçando as mangas para o trabalho acontecer. É o nosso papel. Temos que apoiar nossos maridos e trabalhar bastante”, disse Larissa. “Seria uma forma de fortalecer as ações desenvolvidas pelas primeiras-damas”, comentou Andressa.

As duas primeiras-damas ainda acrescentaram que a criação do Condemat Feminino é um projeto que precisa ser trabalhado e consolidado, porém, a conversa sobre o assunto foi positiva e para a iniciativa ser efetivada novas reuniões devem ser realizadas, inclusive com a participação de representantes de outras cidades.

CONDEMAT

O Condemat conta atualmente com a participação de prefeitos e é composto pelas 11 cidades do Alto Tietê: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. O objetivo é a integração administrativa, econômica e social da região, o desenvolvimento político-administrativo por meio do planejamento microrregional e da prestação de assistência técnica e serviços nas diversas áreas de ação das administrações municipais.